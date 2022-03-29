Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Kabe örtüsüne ramazan bakımı
ORTADOĞU

Kâbe örtüsüne ramazan bakımı

Ramazana sayılı günler kala Kâbe’nin örtüsü temizlendi, bağları yeniden güçlendirilerek bakım ve onarım yapıldı. Örtü, her yıl Kurban Bayramı arifesinde değiştiriliyor. 700 kilo saf ipek, 120 kilo altın ve gümüş kullanılan Kisve-i Şerif üzerinde çeşitli âyet ve dualar bulunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kâbe örtüsüne ramazan bakımı ​
Ramazan ayı öncesi Kâbe örtüsünün bakımı yapıldı.

Ramazan ayına sayılı günler kala Mekke’deki Mescid-i Haram’da yer alan Kabe’nin örtüsünde bakım onarım yapıldı. Beş gün sürecek çalışma, 14 teknisyen eşliğinde, kalite kontrolörü, sağlık uzmanı ve iş sağlığı ve güvenliği birimi eşliğinde gerçekleştiriliyor.

  • Mescid-i Haram hizmetlerinden sorumlu Haremeyni Şerifeyn İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, mübarek ramazan ayı hazırlıkları kapsamında Kabe’nin örtüsü temizlendi ve bağları yeniden güçlendirilerek gerekli bakım ve onarım yapıldı.

EN YENİ TEKNOLOJİLER KULLANILIYOR

Kabe örtüsünün Bakım İdaresi Müdürü Fahd el-Cabiri, söz konusu çalışmalarda en yeni teknolojilerin ve uluslararası standartlarda en iyi materyallerin kullanıldığını söyledi. Kabe örtüsü, çeşitli zamanlarda uygulanan bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının dışında, her yıl hac mevsiminde arife günü değiştiriliyor.

Yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipek, 120 kilogram gümüş ve altın kullanılan Kisve-i Şerif’in (Kabe örtüsü) üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunuyor.

Kabe’de sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı
FOTOĞRAF 5
Title
Karar, ülkede dün Covid-19 salgını tedbirlerinin kaldırılmasının ardından gelirken, Mescid-i Haram’da Müslümanlar Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafe kuralına uymadan sabah namazı kıldı.
Title
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı ancak ibadet edenlerin kapalı alanlarda maske takmasının zorunlu olduğu bildirildi.
Title
Title
Title
Kabe’de sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram'da, Covid-19 salgını nedeniyle yerleştirilen sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı. Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle Mekke şehrindeki Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram'da bulunan sosyal mesafe etiketlerini kaldırma kararı aldı.

Kabe ve Mescid-i Nebevi'de ramazan ayında itikaf yapılabilecek
DÜNYA
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de ramazan ayında itikaf yapılabilecek
MHPden asgari ücret müjdesi

MHP'den asgari ücret müjdesi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük'​ deyip yazı işaret ettiler.
Yine mağduriyet yine İETT

Yine mağduriyet yine İETT

Seyir halindeyken alev alev yandı.
İşgalde 34üncü gün: Dünyanın gözü İstanbuldaki müzakere görüşmelerinde

Kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalar.

​Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 10.30'da gerçekleşecek.

​A Milli Takım, Çalık ailesine misafir oldu.

​Kötü şöhretli snipper 'Bagira' Ukrayna güçleri tarafından yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.