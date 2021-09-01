Kendisinden daha yaşlı görünen bir bebek dünyaya getirdi

Güney Afrika'da bir bebek, çocukların hızla yaşlanmasına neden olan ve dört ila sekiz milyon insandan birini etkilediği bilinen progeria hastalığıyla dünyaya geldi.

Yeni anne, çok nadir görülen bir durumla dünyaya gelen 'kendisinden daha yaşlı görünen' bir kızı doğurduktan sonra sosyal medyada viral oldu.

Fotoğrafların internette yayınlanması ve alay konusu olmasıyla zor günler geçiren aile, hem hastalıkla hem de zorbalıklarla mücadele etmeye başladı.

'Kaburgalarından nefes alıyordu'

Konuyla ilgili İngiliz Mirror gazetesine konuşan bebeğin büyükannesi, "Bize orada engelli olduğu söylendi. Doğum sırasında onda bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Ağlamıyordu ve kaburgalarından nefes alıyordu. Şok oldum çünkü bu garipti." ifadelerini kullandı.

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'Bu çok acıtıyor'

İnsanların torununa isim taktığını belirten büyükanne, "Bu çok acıtıyor. İmkanım olsaydı hepsini hapse atardım." diye konuştu.

Progeria hastalığı nedir?

Erken yaşlanma hastalığı ya da progeria, etkilenen kişide hızla ve erkenden yaşlanmaya neden olan nadir ve ölümcül bir genetik durumdur. Lamin A (LMNA) ya da progerin isimli bir genindeki mutasyondan kaynaklanır. Atardamarlarda erken yaşlardan itibaren sertleşme (ateroskleroz) hastalığın önemli bir özelliğidir. Bu hastalığı olan çocuklar, ateroskleroz gelişimi nedeniyle ortalama olarak 14 yıl yaşar. Durum ilk olarak 1886'da tanımlanmıştır. Oldukça nadir görülen hastalıkla ilgili bu tarih itibariyle bilimsel literatürde 46 ülkede toplamda 130'dan fazla vaka bildirilmiştir. Progeria nedeni olan anormal gen lamin A, ilk kez 2003 yılında bulunmuştur. Scott Fitzgerald'ın kurgusal karakterinden sonra ona atıfla bazen “Benjamin Button hastalığı” olarak adlandırılır. Ancak, Benjamin Button'un hikayesinde Fitzgerald'ın karakteri yıllar geçtikçe gençleşirken progerialı çocuklarda tam tersi şekilde hızlı yaşlanma söz konusudur.

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