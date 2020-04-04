Dünya Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp Tekne gezisinde kayboldular
AMERİKA

Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp: Tekne gezisinde kayboldular

ABD’nin eski devlet başkanı John Kennedy'nin torunları Chesapeake Körfezi açıklarında bir tekne gezisi sırasında kaybolduğu belirtildi. Açıklama yapan bir aile sözcüsü “Şu anda ailemiz biraz mahremiyet ve herkesin Maeve ve oğlu Gideon için dua etmesini istiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
DAVİD MCKEAN, EŞİ VE OĞLUNUN KAYBOLDUĞUNU DOĞRULADI.
DAVİD MCKEAN, EŞİ VE OĞLUNUN KAYBOLDUĞUNU DOĞRULADI.

Kennedy ailesinin iki üyesinin, ülkenin Maryland eyaleti açıklarındaki Chesapeake Körfezi’nde kano gezisi sırasında kaybolduğu belirtildi. Robert F. Kennedy’nin torunu Maeve Kennedy McKean ve Maeve’nin 8 yaşındaki oğlu Gideon, kaybolmadan önce en son kano ile suya inerken görüldüler.

Açıklama yapan bir aile sözcüsü “Şu anda ailemiz biraz mahremiyet ve herkesin Maeve ve Gideon için dua etmesini istiyor” ifadelerini kullandı.


“KIYIDAN BİR KAÇ METRE ÖTEDE GÖRÜLDÜLER”

Ülkenin Maryland eyaletinde yer alan Anne Arundel County İtfaiye Departmanı’nın açıklamasına göre, anne ve oğlunun en son Perşembe günü 16.30 civarında kıyıdan birkaç km ötede görüldüğü belirtilmişti. Ancak, departmanın açıklamasında kayıp kişilerin kimliklerine yer verilmediği ifade edildi. Bir basın toplantısında konuşan Maryland Valisi Larry Hogan’ın da anne ve oğlunun kaybolduğunu doğruladığı belirtildi.


“DAVİD MCKEAN, EŞİ VE OĞLUNUN KAYBOLDUĞUNU DOĞRULADI”

Öte yandan Washington Post gazetesine konuşan David McKean’in, eşi Maeve ve oğlu Gideon’un kaybolduğunu doğruladığı belirtildi. McKean’ın, ailenin dışarıda oynadığı sırada bir topun suya düştüğünü ve eşi ve oğlunun da bir tekneye atlayıp topun peşinden gittiğini söylediği ifade edildi.


“ENDİŞELİ VATANDAŞIN İHBARI ÜZERİNE KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ”

Ayrıca, endişeli bir vatandaşın eyaletin Shady Side bölgesindeki bir sahilin açıklarında küçük bir teknede sürüklenen iki kişi gördüğünü ihbar etmesi üzerine bir kurtarma ekibi gönderildi.

Haberde, Anne Arundel County İtfaiye Departmanı’nın 5 dakika içinde olay yerine gitse de hızlı su akıntıları nedeniyle tekneyi kurtaramadığı ifade edildi. Öte yandan karadan ve havadan kurtarma ekibi perşembe gecesi olay yerinde incelemelerde bulundu.


“DEVRİLMİŞ BİR TEKNE TESPİT EDİLDİ”

Polis olayla ilgili dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, olay yerinde tariflere uyan bir devrilmiş tekne tespit ettiklerini açıkladı.


JOHN F. KENNEDY KİMDİR?

ABD 1963 yılında devlet Başkanı John F. Kennedy’e Teksas’da yapılan suikast ile sarsıldı. Seçim çalışmaları için 22 Kasım 1963 yılında Teksas’ın Dallas eyaletine giden Kennedy, üstü açık aracıyla halkı selamladığı bir sırada çevredeki bir binanın 6. katından açılan ateş sonucu öldürülmüştü.


AİLE FELAKETLERİ ÇEKİYOR

Joseph Patrick Kennedy ile Rose Fitzgerald'ın kızları ve Kennedy kardeşlerin ablası Rosemary, 1941'deki beyin ameliyatıyla birlikte akli dengesini yitirdi ve 2005'teki ölümüne kadar bu şekilde yaşadı.
Kardeşlerin en büyüğü Joseph, 2. Dünya Savaşı'nde 1944'te vurularak öldürüldü.
Ailenin en küçüğü Kathleen Kennedy, Fransa'ya giderken uçağının düşmesiyle 1948'de öldü.
ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy, 22 Kasım 1963'te vurularak öldürüldü.
New York senatörü Robert Kennedy, ağabeyinin yolundan yürüyerek başkanlığa adaylığını koydu. 1968'de, seçim kampanyası sırasında Los Angeles'ta kaldığı otelin mutfağında öldürüldü.
Robert Kennedy'nin oğlu David 1984'te uyuşturucudan, Michael da 1997'de kayak yaparken hayatını kaybetti. John F. Kennedy'nin oğlu John Jr ise 1999'da eşi ve baldızıyla birlikte geçirdiği uçak kazasında öldü.
Doğal yollardan ölen tek erkek birey ise Edward (Ted) Kennedy oldu. Üç ağabeyinden ikisini suikast sonucu, diğerini ise savaşta kaybeden Ted Kennedy, 2009'da öldü. O da 1964'te geçirdiği bir uçak kazasından yaralı kurtulmuştu.

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