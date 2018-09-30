Dünya Kerkük havaalanı uçuşlara açıldı
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Kerkük havaalanı uçuşlara açıldı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ve 2003'ten bu yana askeri üs olarak kullanılan Kerkük havaalanı düzenlenen törenle açıldı. Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, "Günlük seferler, Kerkük-Bağdat, Kerkük-Basra ve Kerkük-Necef gibi kentlere gerçekleştirilecek''dedi. Kerkük Valisi Rakan Said ise, "Kerküklülerin rüyası gerçek oldu" dedi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Kerkük havaalanı düzenlenen törenle açıldı.

Sivil uçuşlara açılan Kerkük havaalanına 15 yıl aradan sonra ilk kez Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami'yi taşıyan Irak Hava Yollarına ait sivil bir uçak iniş yaptı.

Kerkük havaalanının açılışına Irak Ulaştırma Bakanı Hamami ile birlikte Kerkük valisi Rakan Said, Kerkük milletvekilleri ve yerel yetkililer katıldı.

  • Irak Ulaştırma Bakanı Hamami, açılıştan sonra düzenlediği basın toplantısında, ''Benim bakanlık dönemimde Kerkük'e hizmet verecek havaalanının açılışından mutluluk ve gurur duyuyorum.'' dedi.
Kerküklülerin uzun yıllar süren rüyaları gerçek oldu.

İlk etapta uçuşların yurt içinde olacağını belirten Hamami, ''Günlük seferler, Kerkük-Bağdat, Kerkük-Basra ve Kerkük-Necef gibi kentlere gerçekleştirilecek.'' ifadesini kullandı.

Havaalanı işletmesinin tecrübeli bir şirket tarafından yapılacağına dikkati çeken Hamami, ''Ülkenin birçok kentinde havaalanı işletmelerini oldukça başarılı şekilde yürüten yerel bir şirket yapacaktır.'' diye konuştu.

Uçuşlar başlayacak

Uluslararası uçuşların da yakın zamanda başlayacağının altını çizen Hamami, ''Bazı prosedürlerin tamamlanmasının ardından uluslararası uçuşlar başlayacak." bilgisini paylaştı.

Kerkük Valisi Rakan Said, ''Kerküklülerin uzun yıllar süren rüyaları gerçek oldu. Kentimize ve milletimize hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.
Havaalanının Kerkük için önemli olduğuna dikkati çeken Said, ''Havaalanı Kerkük'ün ekonomisine ve dünyaya açılmasında önemli katkı sağlayacaktır.'' dedi.
Kerkük Havaalanı, 2003'teki ABD işgalinden sonra uzun süre ABD'li askerler tarafından üs olarak kullanılmıştı.

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