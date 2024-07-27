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Dünya

Kerkük Valiliği için yeni uzlaşı modeli

Irak'ın Kerkük kentinde, mahalli seçimlerden 7 ay geçmesine rağmen şehrin yönetimiyle ilgili süren belirsizliğe Türkiye'nin girişimiyle, dönüşümlü vali projesinin çözüm olacağı öne sürüldü.

Rabia Şenol
04:00 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:29 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, her 16 ayda bir Kerkük'ü bir etnik grup yönetecek. Böylelikle 100 yılın ardından bir Türkmen, Kerkük'e vali olacak. Geçtiğimiz günlerde Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmenler, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Arapların katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda, bölgede İran'ı saf dışı bırakmak için birtakım kararlar alındı. Bu çerçevede, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)'nden vali olmaması yönünde bir anlaşma sağlanırken, dönüşümlü yönetim konusunda fikir birliği oluştu. KDP'nin şehri yönetecek ilk valinin Kürt olması yönünde talepte bulunduğu öğrenildi.

VALİ 16 AYDA BİR DEĞİŞECEK

Diplomatik kaynaklara göre kentteki 16 Meclis üyesinin 9’u ittifakın içinde yer alıyor. Irak Başbakanı Muhammet Şiya Sudani’nin “KYB olmadan Kerkük’te hükümet kurulamaz” talimatının da göz önünde bulundurulması, ittifakın hayata geçirilmesi hususunda ihtimalleri artırıyor. Anlaşmanın İran ve Türkiye’nin Kerkük üzerinde güç meselesi olduğu iddia ediliyor. İttifaka göre, 16 ayda bir Kerkük’te valililiği Türkmenler, Kürtler ve Araplar dönüşümlü üstlenecek. KDP ise şehri yönetecek ilk valinin Kürt olmasını şart koşuyor.




#Irak
#Kerkük
#Politika
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