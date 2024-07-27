Kerkük Valiliği için yeni uzlaşı modeli

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, her 16 ayda bir Kerkük'ü bir etnik grup yönetecek. Böylelikle 100 yılın ardından bir Türkmen, Kerkük'e vali olacak. Geçtiğimiz günlerde Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmenler, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Arapların katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda, bölgede İran'ı saf dışı bırakmak için birtakım kararlar alındı. Bu çerçevede, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)'nden vali olmaması yönünde bir anlaşma sağlanırken, dönüşümlü yönetim konusunda fikir birliği oluştu. KDP'nin şehri yönetecek ilk valinin Kürt olması yönünde talepte bulunduğu öğrenildi.