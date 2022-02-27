​Kiev direniyor ​

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef alan saldırıları dün yoğunlaştı. Saldırıların üçüncü gününde Kiev’de sızma sonucu sokak savaşı yaşandı. Önceki gün Ukrayna devlet televizyonundan, meskun mahal çatışmalarına hazırlanmak için molotofkokteyli yapma tarifi paylaşılmış, sivillere evlerde kalıp direnişe hazırlanma çağrısı yapılmıştı. Kiev’i 04.00’e kadar yoğun bombardımana tutan Rus güçleri, apartmanları, sivil yerleşim bölgelerini ve elektrik santrallerini vurdu. Şehre sızmaya çalışan Rus güçleri, sokaklarda Ukrayna birlikleri ile çatıştı. Gün içinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıların püskürtüldüğünü ve kontrolün elde olduğunu açıkladı.

KAÇTI İDDİALARINI VİDEOYLA YALANLADI

Ukrayna lideri Zelenskiy, saat 09.00’da Kiev’deki ofisinin önünden video paylaştı. “Hepimiz sahadayız. Vatanımızı savunmaya devam ediyoruz. Adıma açılan sahte hesaplara inanmayın. Silahları bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. ABD medyasında ise Başkan Joe Biden’ın tahliye teklifini Zelenskiy’nin, “Bana tahliye aracı değil silah lazım” diyerek reddettiği belirtildi.

KRİTİK NOKTALAR KONTROL ALTINDA

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında da düşmanın saldırıları karşısında dik durduklarını ve saldırıları başarıyla geri püskürttüklerini belirtti.

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Ülkenin birçok bölgesinde çatışmaların sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, “Biz vatanımızı, toprağımızı ve çocuklarımızı savunduğumuzu biliyoruz. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk’te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Biz onların planlarını altüst ettik” diye konuştu.

SİNSİ TAKTİKLERE BAŞVURUYORLAR

Zelenskiy, Rus işgalcilerin füzeler ve ağır silahlarla yerleşim birimlerine saldırdığını, enerji üretim kaynaklarını yok etmeye çalıştığını belirterek, “Çok sinsi taktikleri var. Roketler ve toplarla tahrip edilen konutlar, dünyanın bizimle birlikte işgali durdurması için son argümandır.” ifadelerini kullandı. İddiaların aksine Kiev’de olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Ukrayna’yı sonuna kadar savunacağız” dedi.

YASAĞA UYMAYAN DÜŞMAN SAYILACAK

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehirde yeni sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Akşam 5’ten sabah 8’e kadar uygulanacak yasak süresince, karara uymayıp sokakta görülenler düşman sayılacak ve uyarılmadan ateş altına alınacak. Şehrin iki yakasını birbirine bağlayan köprülerde de Rus tanklarına karşı özel önlemler alındığı kaydedildi. Yasak 28 Şubat’a kadar sürecek.

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KREMLİN'DEN 'ARA VERMİŞTİK' İDDİASI

Sahada istediği başarıyı elde edemeyen Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in müzakerelerin gündemde olduğu süre içerisinde “bekleyelim” talimatı verdiğini iddia etti. Ancak, Kiev’in müzakereyi reddetmesi nedeniyle Rus ordusunun ilerleyişine devam edeceğini savunan Peskov, “Ukrayna yönetimiyle yapılması beklenen müzakereler nedeniyle Rusya Başkomutanı ve Devlet Başkanı, dün ana Rus güçlerinin ilerleyişini durdurması yönünde emir verdi. Fakat Ukrayna tarafının müzakereyi reddetmesi nedeniyle bu sabah ana Rus güçlerinin ilerleyişi harekat planına uygun olarak yeniden başladı” dedi.

LVIV'E SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ

gece boyu başkent Kiev ve çevresinde çatışmalar sürerken, Polonya sınırındaki Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, sosyal medya hesabından, sabah saatlerinde 60 Rus askerinin Brody bölgesine iniş yaptığını ancak Ukrayna askerinin Rus askerlerini püskürttüğünü duyurdu. Sadovyi, durumun kontrol altında olduğunu belirtti. Ukrayna’nın Karadeniz kıyısında Melitopol şehrinin Rusların eline geçtiği iddiası da yalanlandı. Ukrayna ordusu şehrin kontrolünün kendilerinde olduğunu, Melitopol’ün düştüğüne ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Öte yandan öğlen saatlerinde Melitopol’de Rus askerleri sivil alanları vurdu. Melitopol’de bulunan bir hastane Rus askerleri tarafından kurşunlandı. Öte yandan Harkov’dan Mariupol ve Lviv’de çatışmalar sert geçiyor. Rus ordusu Odessa kentine en çok deniz yolu ile saldırılar gerçekleştiriyor. Kiev’e roketatar sistemler, top atışları, hava ve kara harekatlarını sürdüren Rus ordusu, Dnipro, Semi, İvano-Frankivsk, Herson ve Zaporijya kentlerine de tüm yönlerden saldırılarını sürdürüyor.

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DÜNYA ABD'den Zelenskiy'i Kiev'den tahliye etme teklifi