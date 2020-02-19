Kırım’da bir okula silahlı saldırı hazırlığında olan 2 kişi yakalandı: Planları internet üzerinden tespit edildi

Ekim 2018’de Kırım’ın Kerç Politeknik Koleji’ne silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirerek 20 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına sebep olan 18 yaşındaki Vladislav Roslyakov’u kendilerine örnek alan ve bomba düzenekleri hazırlayan 2 kişinin evine Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ekibi tarafından baskın yapıldı.
- Çoğu zamanını birlikte aynı evde geçirdiği tespit edilen 2004 ve 2005 doğumlu gençlerin Kırım’ın Kerç şehrinde yaşadığı ve yaşadıkları şehirdeki 2 okula saldırı planladığı tespit edildi. FSB tarafından yapılan baskında 2 şüphelinin çantalarında ve odalarında patlayıcı düzenekler bulundu.
İstihbarat elemanları tarafından gözaltına alınan 2 kişinin saldırı ile ilgili planlarının internet üzerinden tespit edildiği ve Kerç’te yaşanan saldırının ardından bu tip saldırılara karşı ilgilerinin arttığı açıklandı.