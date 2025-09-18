"Kızım ben cennetteyim"

İsrail ordusunun El-Derec Mahallesi’ndeki bir binayı vurmasının ardından Marah ve ailesi yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Sivil Savunma ekiplerinin tesadüfen fark ettiği ve 8 saatlik bir çalışmanın ardından enkaz altından çıkardığı küçük Marah, korkudan titreyen sesiyle enkaz altındayken yaşadıklarını anlattı. Marah el-Haddad, “Annem benimle konuşuyordu. Bana, ‘beni merak etme ben cennetteyim’ diyordu” cümlelerini sarf etti.