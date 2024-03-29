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Dünya

Kızıma anlatamam deyip istifa etti

ABD’li Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Annelle Sheline, yönetimin Gazze politikasına ve İsrail’e silah göndermesine tepki göstererek istifa etti. Sheline istifayla ilgili açıklamasında, “Küçük bir kızım var. İleride bir gün bu konuyu öğrenirse ve Dışişleri’nde çalıştığım için bana bunu sorarsa ona elimden geleni yaptığımı söyleyebilmek istiyorum” dedi.

04:00 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 03:26 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Gazze'deki hükümet, İsrail'in 18 Mart'tan bu yana Şifa Hastanesi ve çevresine düzenlediği baskınlarda 200'den fazla sivili infaz ettiğini açıkladı.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in 18 Mart'tan bu yana Şifa Hastanesi ve çevresine düzenlediği baskınlarda 200'den fazla sivili infaz ettiğini açıkladı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri soykırım işleyen İsrail'e destek veren ABD yönetimini protesto etmek için ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden Annelle Sheline, hükümetin Gazze'deki soykırımın önünü açtığını söyledi. İstifasına ilişkin The Guardian gazetesine bilgi veren Shelline, ABD'deki "Leahy Yasası" çerçevesinde insan haklarını ihlal ettiği belirlenen devlet ile gruplara silah satılamayacağını hatırlattı. "Dış Yardım Yasası"nı hatırlatan Sheline, Biden yönetiminin silah tedarik etmeye devam ederek bu gibi yasaları ihlal ettiğini söyledi. Sheline, Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair pek çok kanıttan haberdar olduğunu kaydederek, "Burada yasalar açık ve elimizde kanıtlar var. Fakat ayrıntılar takip edilmiyor" ifadesini kullandı.

Annelle Sheline

KIZIMIN YÜZÜNE BAKABİLMEK İÇİN

Guardian'a verdiği röportajda istifa sebebinden de bahseden Shelline, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bölümündeki görevinde kalarak, istişarelerde bulunarak ve endişelerini amirlerine ileterek yönetimin Gazze politikası üzerinde etki yaratmayı umduğunu ancak ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurmaya yönelik bir şey yapabileceğine dair inancını kaybettiğini ve bu nedenle istifasını sunduğunu ifade etti. "İstifanın temel nedeni, artık bu yönetimle bağlantımın kalmamasını istememdi" diyen Shelline, "Küçük bir kızım var. Henüz iki yaşında bile değil. İleride bir gün bu konuyu öğrenirse ve Dışişleri Bakanlığında çalıştığım için bana bunu sorarsa ona elimden geleni yaptığımı söyleyebilmek istiyorum" diye konuştu. Shelline, istifa mektubunda ise "İsrail'in neden olduğu bu katliamları mümkün kılan bir yönetime hizmet edemeyeceğim için Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevimden istifa ediyorum. ABD'nin sahip olduğu hangi itibarı varsa (Gazze'deki) savaştan bu yana neredeyse tamamen yok oldu" ifadelerini kullandı.


#ABD
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#istifa
#Dışişleri Bakanlığı
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