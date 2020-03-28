KKTC’de koronavirüsten ilk ölüm!

4 bin 608 vakanın bulunduğu ve şu ana kadar 90 kişinin hayatını kaybettiği Kaliforniya eyaletinde bin 482 kişi ile en çok vakanın görüldüğü Los Angeles Bölgesinde daha önce verilmiş “Evde Kalın” kararı yinelendi. Bugün 257 yeni vakanın görüldüğü bölgede 26 kişi hayatını kaybetti.