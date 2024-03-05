Kolombiya'da dev operasyon: Clan del Golfo'nun lideri 'El Mocho' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

İsrail'in Gazze'deki soykırımına açıkca tepki gösteren liderlerden biri olan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Latin Amerika ülkelerini Filistin'in başına gelenlerin herkesin başına gelebileceği konusunda uyardı. Saint Vincent ve Grenadinler'de düzenlenen CELAC Zirvesi'nde (Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu) Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'nin soykırımı; insanların üzerine bomba atılmasını normalleştirdiğini söyleyen Petro, "Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Filistin'in başına gelenler, onların izni olmadan değişiklik yapmaya cesaret ederseniz herhangi birinizin başına gelebilir." dedi.