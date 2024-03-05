Kolombiya'da dev operasyon: Clan del Golfo'nun lideri 'El Mocho' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Ulusal basında çıkan habere göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Taraza kasabası kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, "El Mocho" lakaplı Federico Cardona'yı yakaladı.
Ordu ile polisin müşterek operasyonunda ele geçirilen El Mocho ve adamları, gözaltına alındı.
Yetkililerden yapılan açıklamada, operasyonda 2 kilo sıvı kokain ile 1 kilodan fazla uyuşturucu madde de ele geçirildi.
El Mocho'nun ünlü uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın yeğeni olduğu bildirildi.
"Otoniel" ekim 2021'de asker ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmış ve daha sonra ABD'ye iade edilmişti.