Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Komando pençesi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

Hakurk'a indik

Komando pençesi

TSK, Kuzey Irak’a beklenen dev operasyonu başlattı. 6 bin komandonun katılacağı “Pençe” harekatıyla Hakurk ve çevresi PKK’lı teröristlerden temizlenecek. 25-30 kilometre derinliğe inen askerler 3 yeni üs kurarak, bölgede kalıcı olacak. Böylece PKK Kuzey Irak’ta kapana kısılacak. PKK’lı teröristler son 2 aydır Hakkari-Çukurca ile Yüksekova’daki üslere saldırıları artırınca harekat için düğmeye basıldı. Obüsler hedefleri dövdü, ardından Malatya ve Diyarbakır’dan havalanan jetler devreye girdi. Sığınak ve mühimmat depoları vurulduktan sonra helikopterler belirlenen alanlara komandoları indirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçiğin hedefi Hakurk’ta tam kontrol sağlamak.
Mehmetçiğin hedefi Hakurk’ta tam kontrol sağlamak.

Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Harekâtı, Hakurk cephesiyle birlikte boyut değiştirdi. Sınır ötesine helikopterle bırakılan 2 bin 500 komando, mayın tuzaklarını temizleyerek güneye doğru ilerliyor. Komando sayısı yakında 6 bine ulaşacak. Mehmetçiğin hedefi Hakurk’ta tam kontrol sağlamak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde PKK’ya yönelik dev bir operasyon başlattı. 27 Mayıs’ta başlayan ‘Pençe’ harekâtının son safhası, PKK’nın ideolojik eğitim ve lojistik ikmal kampı olan Hakurk’u hedefliyor. Yaklaşık 2 yıldır sınırötesinde kurduğu üslerle terör örgütünün geçiş güzergâhlarını büyük ölçüde daraltan Mehmetçik, Kandil’e giden yolda Hakurk’a da tam anlamıyla hakim olup sınırdaki terör baskısını en aza indirmeyi amaçlıyor.

2 BİN 500 KOMANDO

Yaz mevsiminin gelişiyle Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sızma girişiminde bulunan teröristler son 2 ayda Hakkari-Çukurca ile Yüksekova’daki üs bölgelerine saldırılarını artırınca Pençe Harekâtı’nın düğmesine basıldı. Irak makamları ile yoğun görüşmelerin ardından öncelikle operasyon için gerekli teçhizat kademe kademe bölgeye sevk edildi.

19 Mayıs’tan itibaren de harekâta katılacak birliklerin sevkine başlandı. 2. Dağ Komando Tugayı, 41. Komando Tugayı ve 10. Komando Tugayı’ndan Kuzey Irak’a 2 bin 500’e yakın uzman personel sevk edildi. İlerleyen günlerde komando sayısının 6 bine çıkarılması bekleniyor.

OBÜS, UÇAK VE SİHA

Sahada her şeyin hazır olmasıyla birlikte önceki akşam operasyon başladı. Obüsler teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü. Top atışlarının ardından bölgeye savaş uçakları gönderildi. Malatya ve Diyarbakır’dan havalanan 10’dan fazla jet, belirlenen hedefleri imha etti.

REKLAM

Teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Hava harekâtında tanker uçaklar da görev alırken, harekât SİHA ve İHA’larla da desteklendi. Atışlar sonrası bölgede büyük patlamalar yaşandı. Yoğun bombardımanın ardından komando birlikleri, belirlenen alana helikopterle indirildi.

Gece harekât yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekâtı yaptı. Özel Kuvvetler’in de destek verdiği operasyonda birlikler, teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleyerek ilerliyor.

Hakurk bölgesine yönelik başlayan Pençe operasyonu kapsamında öncelikli olarak 25-30 kilometrelik derinliğe inilerek en az 3 yeni üs inşa edilecek. Terör örgütünün sızma, taciz, sabotaj ve lojistik koridoru olarak kullandığı bölgeye hakim tepeler güvenli hale getirilecek. Operasyon kapsamında Şemdinli-Yüksekova gibi merkezleri gören stratejik noktalara gözetleme kuleleri kurulacak.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik harekâtı gece boyunca sevk ve idare etti. Komutanlar sahur yemeğini de görevleri başında yedi.

Gece başladı

Saat 20.00’de başlayan harekatta özel birlikler Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine helikopterle indi. Gece harekât yapacak şekilde donanıma sahip komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekâtı gerçekleştirdi. 10’dan fazla jetin bombardımana katıldığı operasyonda tanker uçaklar da görev aldı. SİHA ve İHA’larla da desteklenen harekâta ATAK taarruz helikopterleri de katılıyor.

Operasyonun ilk gününde 8 bölmeli sığınakta EYP malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler imha edildi. Harekat kapsamında, 5 mağara ve sığınakta ise 400 metre EYP yapımında kullanılan kablo, binden fazla doçka mermisi, 11 havan mühimmatı ile yaşam malzemeleri de imha edildi.

4 kampta binlerce terörist

Hakurk, Irak’tan Türkiye’ye silah, cephane ve terörist sevkiyatında dinlenme ve teorik eğitim merkezi olarak kullanılıyor. Örgütün TSK müdahalesi öncesi bölgede 4 eğitim kampı bulunuyordu. PKK’nın Irak kuzeyinde 3 bin kadar silahlı üyesi var. Terör elebaşları 2019 yılı yaz döneminde Tunceli, Şemdinli, Ağrı, Hakkari, Bingöl, Erzurum, Van ve Bitlis kırsalına 900 kişilik takviye timler göndermeye hazırlanıyordu.

REKLAM

Ülkeye sokulması tasarlanan terör grupları arasında Suriye’de Enternasyonel Taburu adıyla kurulan ve içerisinde Amerikan, Avrupalı, Sırp, Rus, Çinli teröristlerin yer aldığı oluşum da bulunuyor. Harekâtın ilk günü 9 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Sayının ilerleyen günlerde katlanarak artması bekleniyor.

Pençe’nin Hakurk safhasında Fırtına obüsleri, Bora füzeleri ve topçu roketlerinin hedefinde Kandil-Asos hattında önceden belirlenmiş terör noktaları vardı. Bu hedefler bir bir imha edildi.

Bu arada operasyonlara ilişkin son bilgileri veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin Batman-Hasankeyf’te bir sığınakta 4 teröristi canlı ele geçirdiğini, Siirt-Tillo’da biri turuncu kategoride aranan olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, yılbaşından buyana yurt içinde öldürülen PKK’lı sayısının da 41’e ulaştığını kaydetti.

  • Dualarımız sizlerle
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik “Pençe Operasyon Planı”nda görev alan Mehmetçiklere başarılar diledi. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik yürütülen “Pençe Operasyon Planı” dolayısıyla, Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

Pençe Harekatı kapsamında teröristlere bomba yağıyor
OYNAT 00:14
Pençe Harekatı kapsamında teröristlere bomba yağıyor
Başlatılan Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından paylaşılan videoda kara ateş destek vasıtaları da belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmaya devam ettiği görülüyor.

Hakurk'a hava harekatı: Komandolar bölgeye intikal etti
OYNAT 01:23
Hakurk'a hava harekatı: Komandolar bölgeye intikal etti
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Komando pençesi

Komando pençesi

TSK, Irak kuzeyinde PKK'ya yönelik dev bir operasyon başlattı.
Bağdat’ın haberi var

Bağdat’ın haberi var

Operasyon, Bağdat ve Erbil ile eşgüdüm içerisinde icra ediliyor.
TSK harekete geçti

TSK harekete geçti

Kışladaki Sedat Peker görüntüsüne soruşturma.
CHP 'pençe'ye<br>sessiz kaldı

CHP 'pençe'ye
sessiz kaldı

​Son yılların en önemli askeri operasyonuyla ilgili tek kelime etmediler.
Mesainin ağırlık merkezi İstanbul

Mesainin ağırlık merkezi İstanbul

Bayramdan sonra ilçe mitingleri başlayacak.
Bağış oyunu Avrupa’da

Bağış oyunu Avrupa’da

İmamoğlu için PKK ile FETÖ el ele çalışıyor.
MGK'nın <br>gündemi S-400

MGK'nın
gündemi S-400

Yarınki toplantıda kritik konular ele alınacak.

Cehenneme kadar yolunuz var

Cehenneme kadar yolunuz var

Abbas'tan Bahreyn'deki ihanet çalıştayına tepki.

Hafter'e silah <br>İsrail'den gidiyor

Hafter'e silah
İsrail'den gidiyor

İsrail silahlarını BAE'nin uçakları taşıyor.

Köşk'te kritik toplantı

Köşk'te kritik toplantı

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü.
Topbaş'ı ziyaret etti

Topbaş'ı ziyaret etti

Yıldırım: Devralacağımız bayrağı yukarılara çıkararak taşıyacağız.
Pedofili<br>kitabına gözaltı

Pedofili
kitabına gözaltı

Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına gözaltı.
YSK çelişkisi bitmiyor

YSK çelişkisi bitmiyor

​CHP'nin adayı, kendini yalanlamaya devam ediyor.
Ziyaret ettiği<br>esnafla tartıştı

Ziyaret ettiği
esnafla tartıştı

CHP adayının gergin hali ve çalışana karşı tutumu tepki çekti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.