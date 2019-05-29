Komando pençesi

Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Harekâtı, Hakurk cephesiyle birlikte boyut değiştirdi. Sınır ötesine helikopterle bırakılan 2 bin 500 komando, mayın tuzaklarını temizleyerek güneye doğru ilerliyor. Komando sayısı yakında 6 bine ulaşacak. Mehmetçiğin hedefi Hakurk’ta tam kontrol sağlamak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde PKK’ya yönelik dev bir operasyon başlattı. 27 Mayıs’ta başlayan ‘Pençe’ harekâtının son safhası, PKK’nın ideolojik eğitim ve lojistik ikmal kampı olan Hakurk’u hedefliyor. Yaklaşık 2 yıldır sınırötesinde kurduğu üslerle terör örgütünün geçiş güzergâhlarını büyük ölçüde daraltan Mehmetçik, Kandil’e giden yolda Hakurk’a da tam anlamıyla hakim olup sınırdaki terör baskısını en aza indirmeyi amaçlıyor.

2 BİN 500 KOMANDO

Yaz mevsiminin gelişiyle Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sızma girişiminde bulunan teröristler son 2 ayda Hakkari-Çukurca ile Yüksekova’daki üs bölgelerine saldırılarını artırınca Pençe Harekâtı’nın düğmesine basıldı. Irak makamları ile yoğun görüşmelerin ardından öncelikle operasyon için gerekli teçhizat kademe kademe bölgeye sevk edildi.

19 Mayıs’tan itibaren de harekâta katılacak birliklerin sevkine başlandı. 2. Dağ Komando Tugayı, 41. Komando Tugayı ve 10. Komando Tugayı’ndan Kuzey Irak’a 2 bin 500’e yakın uzman personel sevk edildi. İlerleyen günlerde komando sayısının 6 bine çıkarılması bekleniyor.

OBÜS, UÇAK VE SİHA

Sahada her şeyin hazır olmasıyla birlikte önceki akşam operasyon başladı. Obüsler teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü. Top atışlarının ardından bölgeye savaş uçakları gönderildi. Malatya ve Diyarbakır’dan havalanan 10’dan fazla jet, belirlenen hedefleri imha etti.

REKLAM

Teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Hava harekâtında tanker uçaklar da görev alırken, harekât SİHA ve İHA’larla da desteklendi. Atışlar sonrası bölgede büyük patlamalar yaşandı. Yoğun bombardımanın ardından komando birlikleri, belirlenen alana helikopterle indirildi.

Gece harekât yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekâtı yaptı. Özel Kuvvetler’in de destek verdiği operasyonda birlikler, teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleyerek ilerliyor.

Hakurk bölgesine yönelik başlayan Pençe operasyonu kapsamında öncelikli olarak 25-30 kilometrelik derinliğe inilerek en az 3 yeni üs inşa edilecek. Terör örgütünün sızma, taciz, sabotaj ve lojistik koridoru olarak kullandığı bölgeye hakim tepeler güvenli hale getirilecek. Operasyon kapsamında Şemdinli-Yüksekova gibi merkezleri gören stratejik noktalara gözetleme kuleleri kurulacak.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik harekâtı gece boyunca sevk ve idare etti. Komutanlar sahur yemeğini de görevleri başında yedi.

Gece başladı

Saat 20.00’de başlayan harekatta özel birlikler Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine helikopterle indi. Gece harekât yapacak şekilde donanıma sahip komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekâtı gerçekleştirdi. 10’dan fazla jetin bombardımana katıldığı operasyonda tanker uçaklar da görev aldı. SİHA ve İHA’larla da desteklenen harekâta ATAK taarruz helikopterleri de katılıyor.

Operasyonun ilk gününde 8 bölmeli sığınakta EYP malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler imha edildi. Harekat kapsamında, 5 mağara ve sığınakta ise 400 metre EYP yapımında kullanılan kablo, binden fazla doçka mermisi, 11 havan mühimmatı ile yaşam malzemeleri de imha edildi.

4 kampta binlerce terörist

Hakurk, Irak’tan Türkiye’ye silah, cephane ve terörist sevkiyatında dinlenme ve teorik eğitim merkezi olarak kullanılıyor. Örgütün TSK müdahalesi öncesi bölgede 4 eğitim kampı bulunuyordu. PKK’nın Irak kuzeyinde 3 bin kadar silahlı üyesi var. Terör elebaşları 2019 yılı yaz döneminde Tunceli, Şemdinli, Ağrı, Hakkari, Bingöl, Erzurum, Van ve Bitlis kırsalına 900 kişilik takviye timler göndermeye hazırlanıyordu.

REKLAM

Ülkeye sokulması tasarlanan terör grupları arasında Suriye’de Enternasyonel Taburu adıyla kurulan ve içerisinde Amerikan, Avrupalı, Sırp, Rus, Çinli teröristlerin yer aldığı oluşum da bulunuyor. Harekâtın ilk günü 9 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Sayının ilerleyen günlerde katlanarak artması bekleniyor.

Pençe’nin Hakurk safhasında Fırtına obüsleri, Bora füzeleri ve topçu roketlerinin hedefinde Kandil-Asos hattında önceden belirlenmiş terör noktaları vardı. Bu hedefler bir bir imha edildi.

Bu arada operasyonlara ilişkin son bilgileri veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin Batman-Hasankeyf’te bir sığınakta 4 teröristi canlı ele geçirdiğini, Siirt-Tillo’da biri turuncu kategoride aranan olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, yılbaşından buyana yurt içinde öldürülen PKK’lı sayısının da 41’e ulaştığını kaydetti.

Dualarımız sizlerle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik “Pençe Operasyon Planı”nda görev alan Mehmetçiklere başarılar diledi. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik yürütülen “Pençe Operasyon Planı” dolayısıyla, Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:14 Pençe Harekatı kapsamında teröristlere bomba yağıyor Başlatılan Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından paylaşılan videoda kara ateş destek vasıtaları da belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmaya devam ettiği görülüyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder