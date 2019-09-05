Dünya Komşu panikledi
AVRUPA

Komşu panikledi

Türkiye Ege’de bir oldu-bittiye izin vermeyeceğini askeri gücünü de kullanarak herkese gösteriyor. Ege ve Doğu Akdeniz’de Ankara’nın attığı kararlı adımlar özellikle Yunanistan’ı panikletti.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Komşu ülkenin önde gelen gazetelerinden Ekathemirini’de yayınlanan “Türkiye’nin devlet politikası” başlıklı yazı, sözkonusu paniği gözler önüne serdi. Ege semalarında Türk ve Yunan savaş uçakları arasında sadece 27 Ağustos’ta 18 it dalaşı yaşandığını belirten gazete, bu oranın Ege standartları için bile yüksek olduğunu kaydetti.

Haberde ayrıca Türk jetlerinin Yunanistan’ın hak iddia ettiği bazı adaların üzerinden 11’er kez geçtiği, bu rakamın geçen sene aynı gün sadece 2 olduğu iddia edildi. Türkiye’nin proaktif dış siyaseti ve savunduğu iddiaların bir ‘devlet politikası’ olduğunu bildiren gazete, hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs için yakın dönemde gerginliklerin artabileceğine işaret etti.

Yunan basını bunları yazarken Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Türkiye kara sularını Girit’e uzanacak ve Yunan adalarını kapsayacak şekilde gösteren Mavi Vatan haritasına yönelik hazımsızlığını şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye, bölgenin baş belası olarak davranmaya devam ediyor. Bir ülkenin sınır haritası, bir siyasinin istekleri doğrultusunda çizilmez, sınır haritaları uluslararası hukuk temelinde şekillenir.”

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