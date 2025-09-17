Yeni Şafak
Komşu'da virüs alarmı: İki kişi öldü

18:2217/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Bir insanı ısıran sivrisinek (Foto: Arşiv)
Bir insanı ısıran sivrisinek (Foto: Arşiv)

Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle son bir haftada 8 yeni vaka tespit edilirken, 2 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, sivrisineklere karşı kişisel koruma önlemlerinin uygulanmasını istedi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan 17 Eylül'e kadar ülkede toplam 83 Batı Nil virüsü vakasının kayda geçtiği bildirildi.

8 vakadan ikisi öldü

Açıklamada, son bir haftada 8 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

"Sivrisineklere karşı önlem" çağrısı

Yeni vakaların görülmesinin beklenen bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, sivrisineklere karşı kişisel koruma önlemlerinin uygulanması istendi.




#Yunanistan
#Batı Nil Virüsü
#sivrisinek
