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Kongre’den Ayşenur mektubu

Kongre’den Ayşenur mektubu

04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ayşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi

ABD’de 103 Kongre üyesi, İsrail’in Batı Şeria’da katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi cinayetiyle ilgili bağımsız soruşturma istedi. Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na gönderilen mektupta İsrail’in “yanlışlıkla vurduk” şeklindeki savunmasının da tanık ifadeleriyle çeliştiği belirtiliyor.

ABD'de 103 Kongre üyesi, Washington yönetimine Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülmesine yönelik bağımsız bir soruşturma yürütme çağrısı yaptı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Smith, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, kendisi dahil 103 Kongre üyesinin imzasını taşıyan ve Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma yürütülmesi talebini içeren mektubu Washington yönetimine gönderdiğini bildirdi. Mektupta, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız, kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı.




#Ayşenur Ezgi Eygi
#Birleşmiş Milletler
#ABD

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