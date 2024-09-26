Kongre’den Ayşenur mektubu

BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi bir çağrıda bulundu ve Gazze’deki soykırımı durdurmak için artık İsrail’e karşı zorlayıcı tedbirler alınmasını istedi. Erdoğan, “Genel Kurul’un 1950 tarihli ‘Barış İçin Birlik Kararı’nda mevcut olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisinin, bu süreçte mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.