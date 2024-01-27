Konuşurken 100 yaralı geldi

Gazze’nin güneyinde Han Yunus bölgesinde bulunan ve işgalci güç İsrail askerleri tarafından kuşatma altına alınan Nasır Hastanesi felaketin eşiğine geldi. Nasır Hastanesi'nin içinde yaralıları kurtarmaya çalışan Doktor Ahmed Moghrabi, Yeni Şafak’a yaşadıkları zorlukları anlattı. Moghrabi, “Şu an 100 yaralı daha hastanemize ulaştı. Nasır Hastanesi'nin etrafı yoğun olarak bombalanıyor, hedefleri burayı da tamamen işlevsiz hale getirmek" sözleriyle yaşanan dramı aktardı.





CANLI CANLI SOYKIRIM YAPILIYOR

Nasr Hastanesi'nin 3 günden beri İşgalciler tarafından tamamen kuşatma altında olduklarını söyleyen Doktor Ahmed Moghrabi, “320 yaralıyı hastanemizde tedavi etmeye çalışıyoruz. Fakat işgalciler çok yoğun saldırılar gerçekleştirdiği için bu sayı sürekli artıyor. Şu an 100 yaralı daha hastanemize ulaştı. Nasır hastanesinin etrafı yoğun olarak bombalanıyor, hedefleri burayı da tamamen işlevsiz hale getirmek. Çok fazla ölü ve yaralı var. Hastane dışarıdan kapalı ve kuşatma altında olduğu için hareket eden ya da hastaneye giriş yapan siviller gözlerimizin önünde hedef alınıp öldürüyor" ifadelerini kullandı.





ANESTEZİ MALZEMESİ TÜKENDİ

Nasır Hastanesinin yakınlarında yiyecek bir şey almak için yardım tırlarını beklemek için toplanan sivillerin üzerine bombalar atıldığını belirten doktor Moghrabi, "Hastaneye gıda, tıbbi malzeme, su ya da her hangi bir şeyin bile girmesi yasak. Ameliyatlar için kullandığımız anestezi malzemeleri tükendi. Yiyecek, içecek yok. Hastanenin içinde çok fazla sivil var. Burada ailemin açlıktan ve susuzluktan dolayı ölmesinden korkuyorum. Şu an hastaneye doktorlarda giriş yapamıyor sadece 12 doktorumuz bulunuyor” ifadelerini kullandı.





HASTANENİN AVLUSU MEZARLIK OLDU

Doktor Moghrabi, “Hiçbir şey yapamıyoruz hastanenin sadece yüzde 10'luk kısmı hizmet veriyor. Hastanede şehit olan sivilleri dışarı çıkartıp defnedemiyoruz. Hastanenin içinde olan avlusunda birçoğunu defnettik. İnsanlar yakınlarını kabristanlara götürüp defnedemiyor çünkü burada çok ciddi bir kuşatma var” sözleriyle işgalcinin işlediği insanlık suçunu ortaya koydu.





TELEFON IŞIKLARIYLA AMELİYAT

Çok uzun zamandır Gazze'de elektriğin olmadığını söyleyen Doktor Moghrabi, “Hastanede jeneratörleri kullanıyoruz fakat benzin bulamadığımız için bu jeneratörleri çalıştırmakta bazen zorlanıyoruz. Sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor yaklaşık 1 saat elektriklerin gitmesi bir hastane için çok zorlu bir durum oluyor, telefonlarımızın flaşlarıyla ameliyatları sürdürmeye çalışıyoruz” diyerek acil yardım

talebinde bulundu.





İki kardeşi keskin nişancıyla katletti

Terör devleti İsrailli keskin nişancılar önceki gün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta iki kardeşi vurarak öldürdü. Han Yunus'tan kendileri için daha güvenli bir bölgeye geçmek için beyaz bayrakla caddeye çıkan Nahid Adel Barbakh, İsrailli katil bir keskin nişancı tarafından vuruldu. Kardeşini kanlar içinde yerde gören ve yardım etmek için yanına koşan Ramiz de Nahid'i sırtına almak isterken o da keskin nişancı katiller tarafından vuruldu. İki kardeşin ellerinde beyaz bayrak üst üste yığılmış cansız bedenlerinin görüntüsü, işgalci gücün imza attığı yeni bir insanlık ve savaş suçu olarak kayıtlara geçti.



