Dünya Körfezde çıkmaz sokak
ORTADOĞU

Körfez’de çıkmaz sokak

Suudi Arabistan'ın 2017 Haziran ayındaki ambargosundan bu yana altı Körfez İş Birliği Teşkilatı (KİK) üyesi, Mısır ve Ürdün'le birlikte ilk kez New York'ta bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdurrahman el-Sani
Abdurrahman el-Sani

ABD'nin de desteklediği toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Körfez krizinin bir "çıkmaz" noktasında kaldığını ve KİK'in şu anda bir "felç" içinde olduğunu söyledi.

Şeyh Muhammed, Suudi Arabistan liderliğindeki ablukanın doğrudan ele alınmadığı sürece, ABD tarafından öngörülen bölgesel bir ittifakın etkili olmayacağını söyledi. Arapça ve İngilizce konuşan Şeyh Muhammed, "Bu buluşma önemli ancak ittifakın güvenilirliğini kanıtlamak için bu ülkeler arasındaki mücadeleyi ele almalıyız" dedi.

ARAP NATO'SU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü ve "Arap NATO'su" olarak adlandırılan "Ortadoğu Stratejik İttifakı-MESA"nın inşa sürecini ele aldıklarını kaydetti. Bakan Pompeo'nun, DEAŞ ve diğer terörist grupların bitirilmesi, Suriye ve Yemen'e barış ve istikrarın getirilmesi, gelişen ve kapsayıcı bir Irak'ın sağlanması ve İran'ın bölgedeki zararlı faaliyetlerinin durdurulmasının önemini vurguladığını aktaran Nauert, Arap dışişleri bakanlarının, İran’ın bölgeye ve ABD'ye yönelik tehditleriyle mücadele konusunda mutabık olduğunu belirtti.

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