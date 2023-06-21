Koridordan 32 milyon ton tahıl geçti

Tahıl Koridoru’ndan 32,1 milyon ton tahıl geçti. Mayıs ayında 2 aylık süreyle tekrar uzatılan koridordan son 2 ayda 2 milyon 685 bin ton gıda ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Koridorda şu ana kadar en fazla tahıl 7.7 milyon ile Çin’e ardından 5.9 milyon tonla İspanya’ya sonrasında ise 3.2 milyon tonla Türkiye’ye geldi. Koridordan en fazla çıkan tahıl ürünü ise 16,4 milyon ton ile mısır oldu. Rusay ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zaman zaman çalışamayan koridordan en düşük tahıl çıkışı miktarı