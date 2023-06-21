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Dünya

Koridordan 32 milyon ton tahıl geçti

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan gıda sıkıntısı sonrası Türkiye’nin girişimleri ile Ağustos 2022’de başlayan Tahıl Koridoru’ndan 32,1 milyon ton tahıl geçti.

Canberk Doğan
04:00 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Tahıl Koridoru’ndan 32,1 milyon ton tahıl geçti. Mayıs ayında 2 aylık süreyle tekrar uzatılan koridordan son 2 ayda 2 milyon 685 bin ton gıda ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Koridorda şu ana kadar en fazla tahıl 7.7 milyon ile Çin’e ardından 5.9 milyon tonla İspanya’ya sonrasında ise 3.2 milyon tonla Türkiye’ye geldi. Koridordan en fazla çıkan tahıl ürünü ise 16,4 milyon ton ile mısır oldu. Rusay ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zaman zaman çalışamayan koridordan en düşük tahıl çıkışı miktarı

1.3 milyon ton ile mayıs ayında oldu.



#Rusya
#Ukrayna
#Tahıl Koridoru
42 dakika önce
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