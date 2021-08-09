Korku filmi gibi: Asansörü su bastı

Başbakan Alexander de Croo da Komisyon'un yeniden yapılanma için faydalı olacak kaynakları var. Bunu hızlı bir şekilde yapmak önemli. ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başbakanı Ursula Von der Leyen ile Belçika Başbakanı Alexander de Croo, selde en fazla hasarı alan, Namur eyaletine bağlı Rochefort ve ardından Liege’e bağlı Pepinster beldelerine gitti.

Sokakları, bahçelerini ve evlerini temizlemeye çalışan mağdurlara, diğer kentlerden gelen gönüllüler de yardım ediyor.

Yağışlardan en çok etkilenen Hallein kasabası sular altında kaldı. Kasabada sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Sokaklarda meydana gelen sel baskınında sel sularına kapılan bir kişi çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Binlerce kişi elektriksiz kaldı <br> <br> Sel ve fırtınanın vurduğu bölgelerde yaklaşık 100 binin üzerinde kişiye ise elektrik verilemiyor. Yüzlerce kişinin evinin yaşanmaz durumda olduğu, bazı bölgelerde su tedarikinde de sıkıntı olduğu, içilebilir su sıkıntısı yaşandığı öğrenildi. Ahrweiler bölgesinde da doğal gaz boru hatları tamamen zarar gördü. Hatların yeniden döşenmesinin aylarca süreceği tahmin ediliyor.

Almanya Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, yıkılan evlerin, yolların, köprülerin bir an önce onarılabilmesi için yeniden imar programının temellerinin atılması gerektiğini, milyarlarca euro’luk bir yardım paketinin hazırlanacağını söyledi. Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet afet bölgelerine yardım etmenin ulusal bir görev olduğunu ifade ederek selden etkilenenlere para yardımı yapılacağını kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD dönüşü afetten en çok etkilenen Rheinland-Pfalz eyaletinin kuzeyindeki Ahrweiler bölgesini ziyaret edecek. Merkel’in ziyaretinde afetzedelere acil nakit yardımı, afetten ağır zarar gören çok sayıda evin inşası ve bölgenin yeniden imarı gibi konular ele alınacak.

Can kaybının artmasından endişe eden yetkililer, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ikisi itfaiye eri olmak üzere 45, Rheinland-Pfalz eyaletinde ise en az 110 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Almanya’da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165’e yükseldi. Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kayıp olan 700 kişiden henüz haber alınamıyor.

Batı Avrupa'da sel felaketi: Bilanço artıyor! Yüzlerce kişiden haber alınamıyor

Avrupa kıtasını vuran son yılların en büyük sel felaketi büyük yıkıma neden oluyor. Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 165'e yükseldi. Kaybolan yaklaşık 700 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Almanya'dan sonra selden en fazla zarar gören Belçika'da ise 27 can kaybı yaşandı. Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde de bir kasaba sular altında kalırken, birçok yerleşim bölgesi selden etkilendi.