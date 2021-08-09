Korku filmi gibi: Asansörü su bastı

ABD'de bir grup genç su basan asansörde mahsur kaldı. Olay Nebraska eyaletinde meydaba geldi.
Tony Luu ve iki arkadaşı, Omaha kentini cumartesi vuran sağanak yağış ve selin verdiği zararı görmek için evlerinden çıkıp asansöre binerek dışarı çıkmak istedi.
NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR
Ancak zemin kata geldiklerinde asansörün kapılar açılmazken, havalandırma deliklerinden su akmaya başladı.
İndependent'ta yer alan habere göre Olaya ilişkin çekilen videoda Luu'nun arkadaşlarından birinin kurtarma ekiplerini arayıp yardım istediği ve acele etmeleri gerektiğini söylediği görülüyor.