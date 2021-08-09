Dünya Korku filmi gibi Asansörü su bastı
AMERİKA

Korku filmi gibi: Asansörü su bastı

ABD'de bir grup genç su basan asansörde mahsur kaldı. Dışarı çıkmak isteyen bir grup asansörğn zemin kata inmesiyle şok yaşadı. Kapıları açılmayan asansör havalandırma deliklerinden akan suyla doldu.

Haber Merkezi Diğer
Korku filmi gibi: Asansörü su bastı
Asansörü su bastı.

ABD'de bir grup genç su basan asansörde mahsur kaldı. Olay Nebraska eyaletinde meydaba geldi.

Tony Luu ve iki arkadaşı, Omaha kentini cumartesi vuran sağanak yağış ve selin verdiği zararı görmek için evlerinden çıkıp asansöre binerek dışarı çıkmak istedi.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Ancak zemin kata geldiklerinde asansörün kapılar açılmazken, havalandırma deliklerinden su akmaya başladı.

İndependent'ta yer alan habere göre Olaya ilişkin çekilen videoda Luu'nun arkadaşlarından birinin kurtarma ekiplerini arayıp yardım istediği ve acele etmeleri gerektiğini söylediği görülüyor.

Batı Avrupa'da sel felaketi: Bilanço artıyor! Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
FOTOĞRAF 22
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Almanya’da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165’e yükseldi. Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kayıp olan 700 kişiden henüz haber alınamıyor.
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Can kaybının artmasından endişe eden yetkililer, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ikisi itfaiye eri olmak üzere 45, Rheinland-Pfalz eyaletinde ise en az 110 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Polis tarafından yapılan açıklamada, Koblenz kentinde 670 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD dönüşü afetten en çok etkilenen Rheinland-Pfalz eyaletinin kuzeyindeki Ahrweiler bölgesini ziyaret edecek. Merkel’in ziyaretinde afetzedelere acil nakit yardımı, afetten ağır zarar gören çok sayıda evin inşası ve bölgenin yeniden imarı gibi konular ele alınacak.
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Almanya Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, yıkılan evlerin, yolların, köprülerin bir an önce onarılabilmesi için yeniden imar programının temellerinin atılması gerektiğini, milyarlarca euro’luk bir yardım paketinin hazırlanacağını söyledi. Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet afet bölgelerine yardım etmenin ulusal bir görev olduğunu ifade ederek selden etkilenenlere para yardımı yapılacağını kaydetti.
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Binlerce kişi elektriksiz kaldı <br> <br> Sel ve fırtınanın vurduğu bölgelerde yaklaşık 100 binin üzerinde kişiye ise elektrik verilemiyor. Yüzlerce kişinin evinin yaşanmaz durumda olduğu, bazı bölgelerde su tedarikinde de sıkıntı olduğu, içilebilir su sıkıntısı yaşandığı öğrenildi. Ahrweiler bölgesinde da doğal gaz boru hatları tamamen zarar gördü. Hatların yeniden döşenmesinin aylarca süreceği tahmin ediliyor.
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Avusturya’da hafta içi yaşanan aşırı sıcaklıkların ardından etkili olan şiddetli yağışlar Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde sel felaketine yol açtı. Hallein, Mittersill, Thalgau, Eugendorf ve Grogmain gibi yerleşim bölgelerinde sel meydana geldi.
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Yağışlardan en çok etkilenen Hallein kasabası sular altında kaldı. Kasabada sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Sokaklarda meydana gelen sel baskınında sel sularına kapılan bir kişi çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.
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Avusturya Sivil Savunma merkezi tarafından alarm verilerek halkın evlerinde kalması, garajlara ve mahzenlere girmemesi, nehirlerden uzak durması çağrısı yapıldı.
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Cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Sel felaketinden zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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Belçika'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen kentlerde hasar tespit ve onarım çalışmaları yapılıyor.
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Selin etkili olduğu beldelerin sakinleri, nehirlerin alçalması ve suların çekilmesinin ardından tahliye edildikleri evlerine dönüyor.
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Sokakları, bahçelerini ve evlerini temizlemeye çalışan mağdurlara, diğer kentlerden gelen gönüllüler de yardım ediyor.
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Askeri araçlarla gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor.
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başbakanı Ursula Von der Leyen ile Belçika Başbakanı Alexander de Croo, selde en fazla hasarı alan, Namur eyaletine bağlı Rochefort ve ardından Liege’e bağlı Pepinster beldelerine gitti.
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Hasar tespit ve temizlik çalışmalarını inceleyen Von der Leyen, Avrupalılar olarak bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu söylemek istiyorum. dedi.
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AB Komisyonu Başkanı, üye ülkelerden 170’ten fazla arama kurtarma görevlisinin sevk edildiğini belirterek, AB yeniden yapılanma için Belçika'nın yanında olacak. diye konuştu.
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Başbakan Alexander de Croo da Komisyon'un yeniden yapılanma için faydalı olacak kaynakları var. Bunu hızlı bir şekilde yapmak önemli. ifadelerini kullandı.
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Batı Avrupa'da sel felaketi: Bilanço artıyor! Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Avrupa kıtasını vuran son yılların en büyük sel felaketi büyük yıkıma neden oluyor. Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 165'e yükseldi. Kaybolan yaklaşık 700 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Almanya'dan sonra selden en fazla zarar gören Belçika'da ise 27 can kaybı yaşandı. Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde de bir kasaba sular altında kalırken, birçok yerleşim bölgesi selden etkilendi.


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