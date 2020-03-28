Dünya Koronavirüs ABD Kongresinde yayılıyor Enfekte sayısı 5e yükseldi
AMERİKA

Koronavirüs ABD Kongresinde yayılıyor: Enfekte sayısı 5'e yükseldi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Pennsylvania temsilcisi Cumhuriyetçi Mike Kelly, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece ülkede koronavirüs bulaşan Kongre üyesi sayısı 5'e çıktı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Kelly yaptığı açıklamada, hafta başında grip benzeri belirtiler gösterdiğini, bunun üzerine doktora gittiğini ve doktorun kendisine Kovid-19 testi önerdiğini ifade etti.

Testinin pozitif çıktığını belirten Kelly, "Belirtilerim halen hafif ve iyileşene kadar (Pennsylvania)16'ncı bölgeye hizmet etmeye devam edeceğim. Ayrıca, ofisimdekiler yardım talep eden seçmenlerime destek vermek üzere telefonla çalışmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

SENATÖR SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Daha önce Florida temsilcisi Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart, Utah temsilcisi Demokrat Ben McAdams, Güney Carolina temsilcisi Demokrat Joe Cunningham ve Kentucky Senatörü Rand Paul'un Kovid-19 testi pozitif çıkmış.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geçerek 100 binin üzerine çıkmış, salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 1500'ü geçmiş bulunuyor.

ABD, Kovid-19 vaka sayısı bakımından dünya genelinde birinci sırada yer alıyor.

2.2 TRİLYON DOLARLIK TEŞVİK PAKETİ

ABD Başkanı Donald Trump, gün içinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kongrenin iki kanadından geçen ve salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamıştı.

Almanya'da günde 200 bin koronavirüs testi yapılması amaçlanıyor
DÜNYA
Almanya'da günde 200 bin koronavirüs testi yapılması amaçlanıyor

ABD'de dikkat çeken karar: Tıp öğrencileri erken mezun edilecek
DÜNYA
ABD'de dikkat çeken karar: Tıp öğrencileri erken mezun edilecek
Abone Ol Google News
Kredi kartında faiz indirimi

Kredi kartında faiz indirimi

Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25 oldu.
TSKdan nokta atışı

TSK'dan nokta atışı

​Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
81 ildepandemi toplantısı

81 ilde
pandemi toplantısı

​İçişleri Bakanlığı saat 09:00'da yapılacağını açıkladı
Daha fazla<br>kişiye bulaştırıyorlar

Daha fazla
kişiye bulaştırıyorlar

​Bilim Kurulu üyesinden çocuklar için kritik uyarı..
Seferber oldular

Seferber oldular

​Futbolculardan korona ile mücadeleye anlamlı destek.
Uyarılar işe yaradı

Uyarılar işe yaradı

​İstanbul sahillerinde dikkat çeken görüntüler.

Bir mahalle<br>daha karantinada

Bir mahalle
daha karantinada

Jandarma tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Koronavirüs<br>fiyatını düşürdü

Koronavirüs
fiyatını düşürdü

İhracat engeline takılınca kilosu 50 TL oldu.
Otogarlar<br>bomboş kaldı

Otogarlar
bomboş kaldı

Bakanlığın seyahat genelgesi yürürlüğe girdi.
İşte yeni Bakan

İşte yeni Bakan

​İBB'nin en başarılı bürokratlarından biriydi.
3 bakanlığa<br>13 isim atandı

3 bakanlığa
13 isim atandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
İki ülkeden<br>daha kötü haber

İki ülkeden
daha kötü haber

​Koronavirüs nedeniyle ilk can kayıpları yaşandı.
Trende de<br>seferler durduruldu

Trende de
seferler durduruldu

Sadece İstanbul ve Ankara'daki iki hat çalışacak.
450 kişi<br>karantinada!

450 kişi
karantinada!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirildiler.
15 bin asker<br>sokağa iniyor

15 bin asker
sokağa iniyor

Koronavirüsle mücadeleye destek olacaklar
Erdoğan<br>'takibe' aldı

Erdoğan
'takibe' aldı

​Sosyal medya ekibi anında refleks gösterdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.