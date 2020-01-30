Korsan prens troll oldu

İngiliz basınında yer alan haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dışişleri bakanlığı döneminde tanıştığı ve ondan telefon numarasını aldığı kaydedildi. Veliaht Prens’in daha sonra telefon üzerinden Boris Johnson’u hackleme girişiminde bulunduğu iddia edildi. Mail on Sunday ve Daily Mirror’ın da aralarında yer aldığı gazetelerin haberine göre, Suud Veliaht Prensi, takip eden süreçte Johnson’ı bol emoji içeren WhatsApp mesajlarıyla taciz etmeye başladı. Ancak Johnson ve ekibi, emojilerin zararlı kod içerebileceği düşüncesiyle Suudi Prensin mesajlarına karşı tedbir almayı seçti. Gazetelerde, Muhammed bin Selman’ın mesajlı tacizinin iki ülke arasındaki ilişkilerde teste dönüştüğü belirtildi. Daha önce Bin Selman’ın WhatsApp’tan video mesajıyla, Washington Post’un patronu Bezos’u hacklendiği iddia edilmişti.

DÜNYA Korsan bin Selman