Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kremlin: Lavrov gözden düşmedi

Kremlin: Lavrov gözden düşmedi

15:527/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından “gözden düştüğüne" yönelik iddiaları yalanladı.

Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, başkent Moskova’da Batı basınında Rubio ile görüşmesinin ardından Lavrov’un görevden alınacağına yönelik haberlere dair açıklamalarda bulundu.

"Size kısaca yanıt vereceğim"


İddiaları yalanlayan Peskov,
"Size kısaca yanıt vereceğim, bu haberlerde hiçbir şey gerçeği yansıtmıyor. Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı olarak görevini yerine getirmeye devam ediyor."
dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bu iddiaların yayılması için çaba sarf edildiğini belirterek, bu sayede etki yaratmasının hedeflendiğini söyledi.


Lavrov ile Rubio arasında 20 Ekim’de telefon görüşmesi gerçekleşmişti. İki bakanın, bu görüşmenin ardından bir araya gelmesi bekleniyordu.



#ABD
#Lavrov
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Proloterapi ile şifa buluyorlar: Başarı oranı yüzde 90'ın üzerinde