Rusya: Putin ile Trump’ın Budapeşte zirvesinin zamanına ilişkin tahminler temelsiz

İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group’un, Rus enerji şirketi Lukoil'in uluslararası varlıklarını satın almak üzere verdiği teklifi geri çekmesini değerlendiren Peskov, "Lukoil’in varlıklarının satışı konusu, Kremlin'in yetki alanına girmiyor ancak Rus şirketinin meşru çıkarları gözetilmelidir." ifadesini kullandı.

Putin ile Trump arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılması beklenen zirveye ilişkin Peskov, “Putin ve Trump'ın Budapeşte'de ne zaman zirve yapacağına dair tahminlerin temeli bulunmuyor, temelsizdir. Bu toplantıdan önce uzmanlar tarafından çalışmalar yapılmalıdır.” dedi.