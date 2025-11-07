Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Putin ile Trump’ın Budapeşte zirvesinin zamanına ilişkin tahminler temelsiz

Rusya: Putin ile Trump’ın Budapeşte zirvesinin zamanına ilişkin tahminler temelsiz

13:237/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenmesi beklenen zirvenin zamanına ilişkin tahminlerin "temelsiz" olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.


İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group’un, Rus enerji şirketi Lukoil'in uluslararası varlıklarını satın almak üzere verdiği teklifi geri çekmesini değerlendiren Peskov, "Lukoil’in varlıklarının satışı konusu, Kremlin'in yetki alanına girmiyor ancak Rus şirketinin meşru çıkarları gözetilmelidir." ifadesini kullandı.


Putin ile Trump arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılması beklenen zirveye ilişkin Peskov, “Putin ve Trump'ın Budapeşte'de ne zaman zirve yapacağına dair tahminlerin temeli bulunmuyor, temelsizdir. Bu toplantıdan önce uzmanlar tarafından çalışmalar yapılmalıdır.” dedi.

ABD’nin de Rusya’nın söz konusu yaklaşımını benimsediğini vurgulayan Peskov, “Ukrayna'nın neden olduğu müzakere sürecindeki duraklama, çatışmanın çözümünü engelliyor. Moskova ile Kiev arasında karşılıklı bir güven söz konusu değil.” diye konuştu.


Peskov, Trump’ın "Ukrayna konusunda ilerleme sağlandığına" yönelik açıklamasını ise yorumsuz bırakmak istediğini söyledi.



#ABD
#Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
#Rusya
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 başvuru tarihi belli oldu! LGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?