Krizlerle boğuşan Yunan ordusu Almanya'dan 115 milyon euroluk torpido alıyor

Atina yönetimi, ekonomide zor günler geçirmesine rağmen askerî harcamalarını artırmaya başladı. Doğu Akdeniz'de Fransa'nın da desteğini alarak Türkiye'nin bölgedeki meşru varlığını görmezden gelen ve her fırsatta gerilimi tırmandırmanın peşinde koşan Yunanistan'ın Milli Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) “115 milyon euro değerinde denizaltılarına karşı geliştirilen 32 torpido tedariki için onay verdi.

DÜNYA Yunan donanmasının içler acısı hali: Mayın avlanma gemisi aldığı bir darbe ile paramparça oldu

DÜNYA Postal kriziyle baş edemeyen Yunan ordusu 24 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor

DHA

"Almanya'dan satın alınacak"

Konuya ilişkin açıklama yapan Miçotakis, “Silahlı Kuvvetleri uygulamada güçlendirmeye karar verdik. Bu, özellikle denizaltılar olarak, karşı önlem altyapısını güçlendirmek anlamına geliyor. Tabii ki bu da operasyonel yeteneklerden tam olarak yararlanabilmeniz için ihtiyacınız olan ağır tip torpidolarını da en kısa sürede elde etmek anlamına geliyor. Almanya’da üretilen 36 DM-2A4 ağır tip torpidolardan bahsediyoruz. Ayrıca 1988’den beri Denizaltı Komutanlığı’na ait eski SUT torpidoların modernizasyonu da gerçekleştirilecek" dedi.

REKLAM