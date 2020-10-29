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Dünya Krizlerle boğuşan Yunan ordusu Almanyadan 115 milyon euroluk torpido alıyor
AVRUPA

Krizlerle boğuşan Yunan ordusu Almanya'dan 115 milyon euroluk torpido alıyor

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından, krizlerle boğuşmasına rağmen silahlanma konusuna ağırlık vereceğini açıklayan Yunanistan, yeni bir adım attı. Atina yönetimi, Almanya'dan 115 milyon euro değerinde 32 adet torpido alacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Torpido
Torpido

Atina yönetimi, ekonomide zor günler geçirmesine rağmen askerî harcamalarını artırmaya başladı. Doğu Akdeniz'de Fransa'nın da desteğini alarak Türkiye'nin bölgedeki meşru varlığını görmezden gelen ve her fırsatta gerilimi tırmandırmanın peşinde koşan Yunanistan'ın Milli Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) “115 milyon euro değerinde denizaltılarına karşı geliştirilen 32 torpido tedariki için onay verdi.

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Konuya ilişkin açıklama yapan Miçotakis, “Silahlı Kuvvetleri uygulamada güçlendirmeye karar verdik. Bu, özellikle denizaltılar olarak, karşı önlem altyapısını güçlendirmek anlamına geliyor. Tabii ki bu da operasyonel yeteneklerden tam olarak yararlanabilmeniz için ihtiyacınız olan ağır tip torpidolarını da en kısa sürede elde etmek anlamına geliyor. Almanya’da üretilen 36 DM-2A4 ağır tip torpidolardan bahsediyoruz. Ayrıca 1988’den beri Denizaltı Komutanlığı’na ait eski SUT torpidoların modernizasyonu da gerçekleştirilecek" dedi.

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