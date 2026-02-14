Küba'nın en büyük ikinci petrol rafinerisinde yangın

Petrol krizi ile karşı karşıya olan Küba, korkutan bir yangına sahne oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Havana’da bulunan ve ülkenin en büyük ikinci petrol rafinerisi olan Nico Lopez’deki bir depoda henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, rafineriden yükselen dumanlar kilometrelerce uzakta görüldü.