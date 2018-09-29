Dünya Kudüs satılık değil
ORTADOĞU

Kudüs satılık değil!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) yaptığı konuşmada, İsrail’in yanı sıra ABD yönetimini hedef alan sert açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
​​Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

İsrail Meclisi tarafından Temmuz ayında çok az bir oy farkla kabul edilen “Yahudi Ulus Devlet Yasası”nı da kınayan Abbas, “Uluslararası hukuka aykırı bu yasa tüm kırmızı çizgileri aşmıştır ve ırkçı bir devlet kurulmasına neden olacaktır” dedi. Konuşmasında, “Kudüs satılık değildir. Filistin halkının hakları pazarlık konusu yapılamaz” cümlelerini kuran Abbas, bölgeye barış gelmesinin yolunun başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini, aksi halde bölgeye barış gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BİTER

Abbas, ABD’nin barış girişimini sabırla beklediklerini ancak ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin süreçteki rolü ve taahhüdüyle tamamen çelişen kararlar ve eylemlere imza attığını söyledi. ABD yönetiminden Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıyan kararın yanı sıra, Filistinlilerle yardımların kesilmesi ve yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine yönelik kararlarını yeniden gözden geçirerek iptal etmesini isteyen Abbas, “Bu tür kararlar iki devletli çözümün altını oyuyor” diye konuştu. Washington yönetiminin çok fazla İsrail’den yana olduğunu belirten Abbas, ABD’nin Filistin-İsrail meselesinde tek başına ara bulucu olmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

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