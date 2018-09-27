Dünya Abbas Kudüs satılık değildir
ORTADOĞU

Abbas: Kudüs satılık değildir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. 73'üncü BMGK'de yaptığı konuşmada Abbas, "Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan bölgeye barış gelmez. Kudüs satılık değildir. Filistin halkının hakları pazarlık konusu yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yaptığı konuşmada, Kudüs'ün satılık olmadığını ve Filistin halkının haklarının pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.

Devlet Başkanı Abbas, 73'üncü BMGK'de yaptığı konuşmada, İsrail'in yanı sıra ABD yönetimini hedef alan sert açıklamalar yaptı.

AA

  • İsrail Meclisi tarafından temmuz ayında çok az bir oy farkla kabul edilen "Yahudi Ulus Devlet Yasası"nı kınayan Abbas, bu yasanın İsrail vatandaşı ve İsrail'in nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan Filistinlilere karşı ayrımcılığı yasallaştırdığını belirtti. Yahudi Ulus Devlet Yasasının ırkçı bir yasa olduğunu ve iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırdığını belirten Abbas, "Uluslararası hukuka aykırı bu yasa tüm kırmızı çizgileri aşmıştır ve ırkçı bir devlet kurulmasına neden olacaktır." dedi.

"ABD aldığı kararlarla iki devletli çözümün altını oyuyor"

Konuşmasının büyük bir bölümünü ABD yönetimine dönük eleştirilere ayıran Abbas, ABD'nin barış girişimini sabırla beklediklerini ancak Washington'un süreçteki rolü ve taahhüdüyle tamamen çelişen kararlar ve eylemlere imza attığını söyledi.

ABD yönetiminden Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararın yanı sıra, Filistinlilerle yardımların kesilmesi ve yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine yönelik kararlarını yeniden gözden geçirerek iptal etmesini isteyen Abbas, "Bu tür kararlar iki devletli çözümün altını oyuyor." diye konuştu.

  • Washington yönetiminin çok fazla İsrail'den yana olduğunu belirten Abbas, ABD'nin Filistin-İsrail meselesinde tek başına ara bulucu olmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

AA

"Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin kurulmadan barış gelmez"

  • "Kudüs satılık değildir. Filistin halkının hakları pazarlık konusu yapılamaz." cümlelerini kuran Abbas, bölgeye barış gelmesinin yolunun başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini, aksi halde bölgeye barış gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Filistin halkının çok fazla kurban verdiğini ifade eden ve Filistin halkının barışa inanmaya devam edeceğini kaydeden Abbas, "Müzakereye karşı değiliz ve hiçbir zaman müzakere önerisini reddetmedik. Barış için elimizi uzatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

BM'den Arakanlı Müslümanlar için 'yeni mekanizma' kararı
DÜNYA
BM'den Arakanlı Müslümanlar için 'yeni mekanizma' kararı

İran: İsrail pişman olacağı tepkilerle karşılaşacak
DÜNYA
İran: İsrail pişman olacağı tepkilerle karşılaşacak

Bahçeli ile her an görüşebiliriz

Bahçeli ile her an görüşebiliriz

​Erdoğan: Birinci olduğumuz bölgeden aday çıkarmamayı tabanımıza açıklayamayız.
FETÖ adına provokasyon

FETÖ adına provokasyon

Alman gazetesi Die Welt, FETÖ'cülerin sözcülüğüne üstlendi.
​TSK envanterine girdi

​TSK envanterine girdi

​Türkiye'yi İHA teknolojisinde farklı bir noktaya taşıyacak.
BM'ye karşısesler yükseliyor

BM'ye karşısesler yükseliyor

Birleşmiş Milletler'in adaletsiz yapısına AB de itiraz etti.
Öğrenci yurdunda yangın

Öğrenci yurdunda yangın

Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
'Kudüssatılık değildir'

'Kudüssatılık değildir'

​Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'de konuştu.
Borsa rekor kırdı

Borsa rekor kırdı

​BIST 100 endeksi son 4 ayın en yüksek kapanışını yaptı.
Önemli adımlar atılacak

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye yönelik mesajı Amerika'dan verdi.

6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.

Fabrika gibi okul

Fabrika gibi okul

Türkiye üçüncüsü oldu, ihracat yapmayı hedefliyor.
Kazanan belli oldu

Kazanan belli oldu

Yeni havalimanının toplu ulaşımını sağlayacak.
Satış açıklaması

Satış açıklaması

​'Bize bildirilmiş güncel gelişme bulunmamaktadır'
Irkçılığa 'evet' dediler

Irkçılığa 'evet' dediler

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi.
Halk plajlarıiçin önemli karar

Halk plajlarıiçin önemli karar

Bu sene deneme amaçlı başlanacağı açıklandı.
Kritik ziyaret başladı

Kritik ziyaret başladı

Erdoğan'ın güvenliği için 5 bin polis görev yapıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.