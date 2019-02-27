Dünya Kudüs Valisi Gays serbest bırakıldı
ORTADOĞU

Kudüs Valisi Gays serbest bırakıldı

İsrail işgal güçlerinin bu sabah gözaltına aldığı Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Kudüs Valisi Adnan Gays
Kudüs Valisi Adnan Gays

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bu sabah İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı serbest bıraktı.

Doğu Kudüs'te bulunan İsrail mahkemesi, Vali Gays'ın koşulsuz olarak serbest bırakılmasına hükmederken, İsrail güvenlik güçlerine yerel saatle 18.00'e kadar kararı temyize taşıma hakkı tanıdı.

Hakimin verdiği sürenin dolması ve kararın temyize götürülmemesi üzerine Gays serbest bırakıldı.

İsrail güçleri, bu sabah Doğu Kudüs'te Gays'ın da aralarında bulunduğu 22 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Kudüs Valisi Adnan Gays, geçen yıl da birçok kez İsrail güçlerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemelerce serbest bırakılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

6 bin Filistinli İsrail hapishanelerinde

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

REKLAM

Kudüs Valisi gözaltına alındı
DÜNYA
Kudüs Valisi gözaltına alındı

Esed krizi
DÜNYA
Esed krizi
ABD darbede ısrarcı

ABD darbede ısrarcı
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
Dünyanın gözüMavi Vatanda

Dünyanın gözüMavi Vatanda

TSK tarihinin en büyük deniz tatbikatı gerçekleştiriliyor.
Kocamaz aday olamayacak

Kocamaz aday olamayacak

​YSK, günlerdir tartışılan konuya ilişkin kararını verdi.

Yine aynı oyun sahnede

Yine aynı oyun sahnede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birliğine saldırılar arttı.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.
CHPnin adayının itirazı reddedildi

CHPnin adayının itirazı reddedildi

​Adaylığı düşürülmüştü, YSK nihai kararı verdi.

Vestel amiral gemisini tanıttı

Vestel amiral gemisini tanıttı

​Barselona'daki fuara damga vuran projeler.
Beştepede kritik görüşme

Beştepede kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kushner'ı kabul etti.
Vietnamda tarihi zirve

Vietnamda tarihi zirve

Trump ile Kim ortak basın açıklaması yaptı.
Yatırımcılara altın tavsiyeler

Yatırımcılara altın tavsiyeler

Uzmanlar dövizde düşüş altında yükseliş bekliyor.
Yüzde 92evet dedi

Yüzde 92evet dedi

​Tanzim satış uygulamasına yönelik ilk anket.
Hindistanla iş birliğine hazırız

Hindistanla iş birliğine hazırız

Pakistan Başbakanı'ndan ​Keşmir'le ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.