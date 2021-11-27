Kudüs’ü kuşatacak projeye onay

İşgalci İsrail, geçen çarşamba günü Kudüs’ün kuzeyinde yeni yerleşim birimi kurulmasına onay vererek, kutsal şehrin Filistin topraklarının geri kalanından izolesine yönelik büyük bir hamle yaptı.

Yerleşim yeri, bir zamanlar Kudüs Uluslararası Havalimanı’nı da içeren Atarot bölgesinde inşa edilecek. İsrail’in Kanal 7 televizyonuna göre projede konutlar, kamu binaları, oteller ve ticaret merkezleri yer alacak. Bölgeye en az 11 bin yeni bina inşa edileceği belirtilirken, Müslümanların kutsal şehrini kuşatan projenin onaylanmasının ardından, İsrail’in Kudüs’ü ilhak adımlarına hız vereceği ifade ediliyor.

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