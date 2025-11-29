Küresel havacılıkta 'Airbus A320' depremi: Binlerce uçak haftalarca yerde kalabilir

Dünya genelinde uçuşları aksatan Airbus’ın A320 ailesine yönelik acil yazılım güncellemesi çağrısı, küresel havacılıkta son yılların en büyük teknik krizlerinden biri olarak tarihe geçti.





Sorun ekim ayında ortaya çıktı

The National’ın aktardığına göre 30 Ekim’de Meksika’dan ABD’ye yapılan bir uçuş sırasında uçuş kontrol bilgisayarında oluşan ani veri hatasıyla ortaya çıktı. Yapılan analizlerde, yüksek irtifada yoğun güneş radyasyonunun, uçağın irtifa hesaplayan kritik modüllerinde veri bozulmasına yol açabileceği tespit edildi. Airbus, bu durumun “çok nadir” olduğunu vurgulasa da, uçuş güvenliği açısından potansiyel risk nedeniyle tüm dünyada alarma geçildi.





1000 uçak haftalarca uçamayabilir

Dünya'da yer alan habere göre, teknik incelemelerin ardından Airbus, EASA ile birlikte acil bir havaworthiness direktifi yayımladı. Bu kapsamda, A320 ailesine ait binlerce uçakta yazılım ve koruma paketlerinin güncellenmesi zorunlu hale getirildi. Airbus’ın açıklamasına göre filonun büyük bir bölümü kısa süre içinde güncelleme ile hizmete dönecek, ancak AFP’nin bildirdiğine göre yaklaşık 1000 uçak haftalar boyunca operasyon dışı kalabilir. Yazılım krizi özellikle yoğun sezon dönemlerine denk gelen havayolları için ciddi kapasite sorunları yarattı.





Türk şirketler de tedbir aldı

Kriz yalnızca Avrupa’yı değil, dünyanın dört bir yanındaki havayollarını etkiledi. THY, AJet, Pegasus gibi Türk şirketlerinin yanı sıra Avrupa, Asya ve Körfez’de faaliyet gösteren birçok büyük havayolu da filosundaki A320 modelleri için benzer tedbirleri başlattı.





Kapasite daraldı, yolcular mağdur

Bazı şirketler uçaklarını “ferry flight” statüsünde, yolcusuz şekilde bakım merkezlerine yönlendirmeye başladı. ABD'de Şükran Günü tatiliyle çakışması, iç hatlarda yoğunluk ve iptallerin artmasına yol açtı. Havayolu şirketleri, uçak eksikliği nedeniyle yeniden planlama yaparken bazı rotalarda kapasite daralmaları yaşanıyor.





The Guardian'da yer alan bilgilere göre, Airbus’ın 55 yıllık tarihi boyunca en büyük çağırma operasyonunu gerçekleşti. Uzmanlar, krizin tek seferlik bir arıza olarak görülse de ileri seviye otomasyonun havacılıkta yeni güvenlik standartlarını zorunlu kılabileceğini ifade etti.

THY’DEN AÇIKLAMA: 8 AİRBUS A320 UÇAĞI SEFERDEN ÇEKİLDİ

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Avrupa merkezli uçak üretim şirketi Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlandığını duyurdu. Yayınlanan bildiri kapsamında THY filosunda bulunan 8 adet A320 tipi uçağın bu kapsamda değerlendirildiği ifade edilirken tüm operasyonların güvenli bir şekilde devam ettiği kaydedildi.





Airbus, A320 filosuna yönelik alınan ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.





Açıklamada, A320 ailesi uçaklarının karıştığı yakın tarihli bir olay analizinin, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin çalışması için kritik öneme sahip verileri bozabileceğini ortaya koyduğu belirtildi.





Airbus'un bu nedenle şu anda hizmet veren ve bu durumdan etkilenebilecek önemli sayıda A320 ailesi uçağı tespit ettiği bildirilen açıklamada, Airbus'un, mevcut yazılım ile donanım korumasını uygulamak ve filonun uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla havacılık otoriteleriyle çalışarak tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayımladığı ifade edildi.





6 BİN CİVARINDA UÇAK ETKİLENECEK

Açıklamada, söz konusu Operatör Uyarı Bildirimi'nin, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi'nde yer alacağı belirtilerek, "Airbus, bu önerilerin yolcular ve müşteriler için operasyonel aksaklıklara yol açacağını kabul etmektedir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve güvenliği bir numaralı ve en önemli önceliğimiz olarak tutarken, operatörlerle yakın işbirliği içinde çalışacağız." değerlendirmesine bulundu.





Öte yandan, Airbus A320'lere ilişkin ihtiyati tedbirin 6 bin civarında uçağı etkileyebileceği öngörülüyor.





THY İLETİŞİM BAŞKANI ÜSTÜN'DEN, AİRBUS A320 İÇİN YAYINLANAN OPERATÖR UYARI BİLDİRİMİ'NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlandığını belirterek "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir." açıklamasını yaptı.





THY İletişim Başkanı Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir AOT yayınlandığını bildirdi.





"TÜM OPERASYONLARIMIZ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KESİNTİSİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Üstün, "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.





AJET'TEN AİRBUS A320 İÇİN YAYINLANAN OPERATÖR UYARI BİLDİRİMİ'NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

AJet, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir "Operatör Uyarı Bildirimi" yayınlaması nedeniyle filosundaki 7 uçağın seferden çekildiğini, gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.





AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçak üreticisi Airbus tarafından yapılan bildirim nedeniyle bu tip uçakların seferden çekildiğini belirtti.





"7 UÇAĞIMIZ GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDIKTAN SONRA YENİDEN OPERASYONLARINA DEVAM EDECEKTİR"

Yeşilkaya, paylaşımında şunları kaydetti:





"Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, A320 uçakları için Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Uçuş emniyetini her zaman en üst seviyede tutan AJet olarak filomuzda bulunan ve bu kapsamda değerlendirilen 7 uçağımız gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edecektir. Bu süreçte hem EASA ve ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor hem de gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum operasyonel süreçlerimizi etkilememektedir. Uçuşlarımız güvenli bir şekilde devam etmektedir."





PEGASUS'TAN AİRBUS A320 İÇİN YAYINLANAN OPERATÖR UYARI BİLDİRİMİ'NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları, uçak üreticisi Airbus tarafından yayınlanan uyarı bildirimi nedeniyle filosunda bulunan A320 tipi uçaklarda gerekli güvenlik işlemlerine başlandığını duyurdu.





Şirketin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuş emniyetinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin başlatıldığı bildirildi.





"OPERASYONUMUZUN VE MİSAFİRLERİMİZİN EN AZ ŞEKİLDE ETKİLENMESİ İÇİN ÇALIŞMAKTAYIZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Airbus, dünyada faaliyet gösteren tüm A320 ailesi uçakları ilgilendiren Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Pegasus Hava Yolları olarak bu kapsamdaki uçaklarımıza ilgili bildirimdeki talimatlara uygun işlemler yapılmaktadır. En emniyetli operasyonu sağlamak amacıyla EASA ve Airbus ile koordineli şekilde süreci hızla yürütmekteyiz. Bu süreçte operasyonumuzun ve misafirlerimizin en az şekilde etkilenmesi için çalışmaktayız. Uçuş iptal ve gecikmeleri için bilgilendirmeleri takip etmenizi rica ederiz."







