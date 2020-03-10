Dünya Kurtulayım derken öldüler
ASYA

Kurtulayım derken öldüler

Koronovirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan ve 194 kişinin hayatını kaybettiği İran’da şimdi de ‘alkol virüse iyi geliyor’ söylentileri can almaya başladı. Huzistan’a bağlı Ahvaz kenti ile Elborz eyaletinde dünden beri çok sayıda İranlı sahte içki kullandıkları gerekçesiyle hastanelere başvurdu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Söylentiler 27 cana mal oldu.
Söylentiler 27 cana mal oldu.

Koronovirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan ve 194 kişinin hayatını kaybettiği İran’da şimdi de ‘alkol virüse iyi geliyor’ söylentileri can almaya başladı. Huzistan’a bağlı Ahvaz kenti ile Elborz eyaletinde dünden beri çok sayıda İranlı sahte içki kullandıkları gerekçesiyle hastanelere başvurdu. Son üç günde koronavirüsten kurtulmak maksadıyla sahte alkol içerek hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye ulaştı. Sahte alkolden her iki şehirde de bazı kişilerin görme yetisini kaybettiği aktarıldı.

ÇARESİZLİK!

  • İran’da koronavirüs tehlikesi her geçen gün artıyor. Son olarak İran Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar’ın korona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı. Neccar, uzun süredir ulusal kriz yönetiminin toplantılarına katılmıyordu. İranlı uzmanlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi gibi çok sayıda üst düzey yöneticinin arka arkaya koronavirüse yakalanmasının halkı büyük paniğe sevkettiğini belirterek, vatandaşların çaresizlikten saf alkol içtiğine dikkat çekiyor.

Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
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Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor.


70 bin hükümlüye ev izni verildi

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkede Kovid-19’la mücadele kapsamında 70 bin mahkuma ev izni verileceğini söyledi. Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi.

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