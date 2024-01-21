Kuzey Kore'den dikkat çeken iddia: Putin ziyaret etmek istiyor

Kuzey Kore medyası, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui'nin geçtiğimiz hafta Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ettiğini yazdı. Hui'nin Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği aktarılan haberde, Putin'in Pyongyang'ı ziyaret etme isteğini dile getirdiği vurgulandı.
Ziyaret gerçekleşmesi durumunda Rus liderin en az 20 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacak. Boris Yeltsin'den sonra 1999 sonunda göreve gelen Putin, son olarak Pyongyang'ı son olarak 2000 yılının Temmuz ayında ziyaret etmiş, Kim Jong-Un'un babası Kim Jong İl ile görüşmüştü.