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Dünya

Gazze'de can kaybı 25 bini aştı: Terör devleti İsrail'in zulmü durmuyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 178 artarak 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e yükseldi.

12:03 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 12:52 - 21/01/2024 Pazar
AA
Gazze
Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.


Gazze'de son durum

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.


Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105'e, yaralı sayısının ise 62 bin 681'e yükseldiğini bildirdi.



#gazze
#israil
#Filistin
14 saat önce
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