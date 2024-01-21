Gazzeli bir adam işgalci İsrail saldırılarından etkilenen kedileri beslemeyi kendisine görev edindi. Oturduğu evin kapısının önünde her gün sokak kedilerini besleyen adam, kedilerin yiyecek bulmakta zorlandığını ve beslediği kedilerin kendisini cennete götüreceğini ümit ederek, Siyonist İsrail'in saldırılarının gölgesinde bu görevi sürdürüyor.