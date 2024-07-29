Lazzarini: Gazze'nin yüzde 86'sı tahliye emri altında

“Dokuz ay önce savaşın başlamasından bu yana pek çok kişi ayda ortalama bir kez kaçmak zorunda kaldı. Bir kişi geçtiğimiz günlerde UNRWA ekiplerimize 10 saat içinde iki kez kaçmak zorunda kaldığını söyledi. İnsanlar güvenlik aramaya devam ediyor”