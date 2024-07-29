|
Dünya

Lazzarini: Gazze'nin yüzde 86'sı tahliye emri altında

BM Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 14'ünde ‘tahliye emri' olmadığını, İsrail'in günlük olarak verdiği tahliye emirlerinin panik ve izdiham yaşattığını belirtti.

11:11 - 29/07/2024 Pazartesi
DHA
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'den Gazze vurgusu
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'den Gazze vurgusu
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, işgal altındaki Gazze'deki insani duruma ilişkin yaptığı açıklamada,
“Şu anda Gazze'deki bölgelerin sadece yüzde 14'ü tahliye emri altında değil. İsrailli yetkililer, her geçen gün bu emirleri yayınlayarak insanları kaçmaya zorluyor ve kargaşa ve panik oluşturuyor”
dedi.
Her gün yayınlanan tahliye emirleri nedeniyle çoğu zaman yerinden edilen Filistinlilerin birkaç saat içerisinde toparlanarak bölgeden ayrıldıklarını belirten Lazzarini, Filistinlilerin genellikle güvenli denilen bölgelere yürüyerek gittiklerine dikkat çekti. Gazze'deki neredeyse tüm Filistinlilerin tahliye emirlerinden etkilendiğinin altını çizen Lazzarini,
“Dokuz ay önce savaşın başlamasından bu yana pek çok kişi ayda ortalama bir kez kaçmak zorunda kaldı. Bir kişi geçtiğimiz günlerde UNRWA ekiplerimize 10 saat içinde iki kez kaçmak zorunda kaldığını söyledi. İnsanlar güvenlik aramaya devam ediyor”
ifadelerini kullandı.


#Gazze
#BM
#İsrail
#tahliye
24 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÇIKLANDI! LGS 1. nakil sonuçları belli oldu- Lise nakil sonuçları meb.gov.tr ekranında