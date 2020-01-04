Libya Mehmetçiği bekliyor

TBMM’den tezkere kararı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) ve Libya halkını sevindirdi. Türkiye’nin adımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden UMH Sözcüsü Muhammed Gnunu, “Biz şu andan itibaren askeri operasyonlara daha güçlü yöneleceğiz” dedi. Devlet Yüksek Konsey Üyesi Emne Matar ise Türkiye’den çıkan bu kararı kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Yeni Şafak’a konuşan Matar şunları kaydetti:

TÜRKİYE HEPSİNDEN ŞEREFLİ

“Türkiye’nin şu anki Libya politikası bütün Arap ülkelerininkinden daha şereflidir. Sivilleri Hafter’in zulmünden kurtaracağına inanıyoruz. BAE, Mısır bunun yanında Batı ülkelerinden Fransa, Rusya, İtalya gibi ülkeler Hafter’e destek verdi. Tüm bu olumsuzlukların içinde tutunabildiğimiz ve desteğini alabildiğimiz tek ülke Türkiye oldu. Devlet Yüksek Konseyi adına konuşmak gerekirse, Hafter’in saldırılarının başından bu yana biz bu desteğin Türkiye’den gelmesini istiyor ve talep ediyorduk. Libya’nın büyük çoğunluğu bu ittifaka destek veriyor ve Türkiye’nin Libyalı sivilleri koruması ve bizi özellikle Mısır ve BAE’ye karşı savunması için desteğimiz hep daim olacaktır.”

DÜNYA Hafter savaş suçlusu

GEVŞEKLİK GÖSTERİLMEMELİ

Libyalı akademisyen ve siyasi analist Nizar Karkeş ise Doğu Akdeniz’in bölgede gelişmekte olan bir jeostratejik alan haline geldiğini anımsattı. Karkeş şöyle konuştu: “Bu sebeple Libya’nın kararlar verecek kurumlarını güçlendirmesi ve düşman ülkelerin politikalarına karşılık verecek güce ihtiyacı var. Libya’ya yönelik müdahalelerin ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır. Tüm tarafların bir vizyona bağlı olması gerekmektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin desteğinin izleri, çözümünün, sağlamlığının ve Mısır davranışlarını caydırma yeteneğini gösterme yeteneğine bağlı olacaktır. Bu alandaki herhangi bir gevşeklik, Mısır ve BAE gibi kurumları olmayan ülkelere yanlış bir mesaj verecektir.”

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Osmanlı yataktan kalkıyor

Farah Maalim'in paylaşımı

Kenya’nın eski Meclis Başkan Yardımcısı Farah Maalim, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin kabul edilmesinin ardından, “Türkiye Libya’yı haftalar içinde istikrara kavuşturacak” yorumunu yaptı. Maalim’in sosyal medyadan yaptığı açıklama geniş yankı buldu. Batı ülkelerini yapıcı olmamakla eleştiren Maalim, “Batı bir ülkeyi parçalayabilir ama onu asla onarmaz” ifadesini kullandı. “Osmanlı İmparatorluğu, 21. yüzyılda yataktan kalkıyor. Türkiye, Libya’yı haftalar içinde istikrara kavuşturacak” diyen Maalim, Türkiye’nin Somali’nin hayatta kalması için bu ülkeyle de savunma anlaşması yapması gerektiğini belirtti. Maalim’in mesajının altına yazılan yorumlar da dikkat çekti. “Kenya’da bir darbeye karşı önlem alın” çağrısı yapan Twitter kullanıcıları, Türkiye’nin Libya’da Hafter’in arkasındaki geniş bir cepheye karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yanında tek başına mücadele ettiğini vurguladı. “Osmanlı yataktan kalkıyor” diyen Farah Maalim, 2008-2013 yıllarında Meclisi Başkan Yardımcılığı yapmıştı.