Dünya Libyada ABDye ait SİHAyı Hafter güçleri düşürdü
ORTADOĞU

Libya'da ABD'ye ait SİHA'yı Hafter güçleri düşürdü

Libya'da BM destekli Trablus hükümetini devirmeye çalışan ve ülke topraklarının büyük bölümünü ele geçiren Hafter destekli güçler, ABD'ye ait SİHA düşürdü. Türk yapımı olduğu düşündükleri SİHA'yı Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği Rus hava savunma sistemiyle düşüren Hafter güçleri ABD'den özür diledi. Rus paralı askerlerin ülkedeki sayısı her geçen gün artarken, ABD'li üst düzey bir heyetin Halife Hafter ile görüştüğü belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'ye ait drone.
ABD'ye ait drone.

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin, Birleşmiş Milletler destekli Trablus hükümetine yönelik saldırıları devam ediyor. Rusya, BAE ve ABD'den destek alan Hafter güçleri stratejik Giryan bölgesini yeniden ele geçirmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Trablus bölgesinde düşürülen ABD'ye ait SİHA'nın Hafter güçlerince düşürüldüğü öne sürüldü. ABD'ye ait SİHA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter güçlerine verdiği Pantsir-S1 Rus sistemiyle düşürüldüğü bildiriliyor.

Hafter'e silah ve asker yığıyorlar

Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminin kilidi Libya’da olduğu biliniyor. Rusya’nın Libya’ya darbeci Halife Belkasım Hafter’i desteklemek için 300 paralı asker göndermesi, güvenlik uzmanlarına göre bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

ABD pozisyon mu değiştiriyor?

Libya'da darbeci Hafter saflarındaki Rus paralı askerlerin arttığına ilişkin haberler, ABD'nin Libya'ya yönelik tavrında değişikliğe neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Rus paralı askerlerinin' varlığından bahsederek, Hafter'in Trablus'a yönelik saldırısını bir an önce sonlandırması çağrısı yaptı. Amerika'nın tutum değişikliği, Hafter'in uluslararası müttefiklerini zor durumda bırakabilir.

ABD ile masaya oturdular

ABD'li üst düzey bir heyetin, Libya'daki gelişmeler kapsamında General Halife Hafter ile görüştüğü belirtildi.

Libya'ya 25 Rus pilot geldi' iddiası

Wagner Grubu'nun Libya'ya 25 Rus pilot getirdiği, pilotların Hafter birliklerine eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiği, Libya semalarında yenilenmiş Rus Sukhoi-22 tipi savaş uçaklarıyla göreve çıktıkları aktarıldı.

Buna karşın Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada Rus paralı askerlerinin Libya'da bulunduğuna ilişkin iddiaları reddetti.

Hafter cephesi operasyonların şiddetini artırdı

ABD'den gelen bu açıklamalar karşısında Hafter cephesi diplomatik alanda sessiz kalmayı tercih ederken, askeri sahada ise operasyonlarının şiddetini artırdı.

Hafter güçlerine ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) salı günü başkentin güneyindeki Vadi er-Rebi bölgesinde bisküvi fabrikasını hedef aldığı saldırıda çoğu yabancı uyruklu işçi 10 kişi hayatını kaybederken, 35'ten fazla kişi yaralandı. BM'nin Libya Özel Temsilciliği, "saldırının savaş suçu sayılabileceği" açıklaması yaptı.

Libya’ya yeni kukla

Libya’da meşru hükümeti devirmeye çalışan Birleşik Arap Emirlikleri, destek verdiği Hafter terör örgütü başarısız olunca yeni kukla buldu. Abu Dabi yönetimi hükümeti devirebilirse Libya’nın eski BAE Büyükelçisi Arif Ali Nayed’i ülkenin başına geçirecek. Trump yönetimi de Nayed ile Washington’da gizli görüşme gerçekleştirdi.

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