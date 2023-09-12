Libya'da sel faciası: En az 1500 ölü

Libya’da etkili olan Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Fırtınanın Bingazi, Beyda, Merc ve Suse kentlerini etkilediği belirtilirken, Bingazi’nin yaklaşık 250 kilometre doğusundaki Akdeniz liman kenti Derna en çok hasarı alan şehir oldu. Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe, Derne kentinde 1500’den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söyledi. Anadolu Ajansına açıklanma yapan ve adının açıklanmasını istemeyen Tobruk’taki bir Temsilciler Meclisi Milletvekili ise sadece Derne kentinde 1500’den fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Libya Kızılayı’ndan yapılan açıklamada ise binaların çökmesi sonucu bilançonun ağır olduğu ölü sayısının 2000’e kadar çıkmasının beklendiği bildirildi. Kurtarma çalışmalarına katılan 7 askerin ise kayıp olduğu ifade edildi. Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verildi, dükkanların kapatıldı. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken ve 4 petrol limanının kapatılmasını içeren bir dizi önlem aldı. Libya’da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, uluslararası yardım çağrısı yaparak ölenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Selden etkilenenlere yardım için gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini belirten Dibeybe, tüm yetkililere ve bakanlara doğudaki bölgelerin durumunu gözden geçirme çağrısında bulundu. Gerekli tüm imkanların kullanılması için devlet kurum ve kuruluşlarına talimat verdiğini aktaran Dibeybe, ülkede bayrakların yarıya çekileceğini söyledi.