Dünya Libyada siyasi süreç Hafterin Trablustan çekilmesine bağlı
AFRİKA

Libya'da siyasi süreç Hafter'in Trablus'tan çekilmesine bağlı

UMH Başkanı Serrac, siyasi sürecin yeniden başlaması için Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'tan çekilmeleri ve geldikleri yere geri dönmelerinin şart olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri verdi.
Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri verdi.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, siyasi sürecin yeniden başlamasının Hafter güçlerinin Trablus'tan çekilmeleri ve geldikleri yere geri dönmeleri şartına bağlı olduğunu söyledi.

  • UMH'den yapılan açıklamaya göre, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katılmak üzere başkent Tunus'a giden Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile bir araya geldi.

Görüşmede Serrac, Libya'da siyasi sürecin yeniden başlaması için Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'tan çekilmeleri ve geldikleri yere geri dönmelerinin şart olduğunu belirtti.

Trablus'a saldırının sonuçlarının dikkate alınmasının zorunlu olduğunu dile getiren Serrac, "Siyasi sürecin yeni kurallarının olması zorunludur" dedi.

Selame de Libya krizinde askeri çözümün olmadığını, siyasi çözümün dışında alternatifin bulunmadığına dikkati çekti.

Hafter güçlerinin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef alan tüm saldırılarının BM tarafından kınandığını yineleyen Selame, ihlallerin uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunu kaydetti.

Serrac-Selame görüşmesinde gelecek pazartesi BM Güvenlik Konseyinde Libya'daki durumun ele alınacağı oturuma hazırlık için istişare yapılması konusu ele alındı.

Neler oldu?

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya'daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyordu.

  • Ancak son çatışmalar nedeniyle Selame, "Ulusal Diyalog Konferansı"nı ertelemek zorunda kaldıklarını ve durum yatıştıktan sonra düzenlenmesi için yeni tarih belirlemeye çalışacağını açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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