Limanları gitti sıra işgalcide

Gazze’yi abluka altına alıp adeta ölüm yağdıran işgalci güçün barbarlığı artarak sürerken, ABD’nin insani yardım kisvesinde işgale destek için kurduğu yüzer iskele projesi başarısız oldu. Birkaç kez denize sürüklenen 320 milyon dolarlık iskele, kalıcı olarak sökülüp İsrail’e taşındı. Sınır kapılarından yardım girişine müsaade etmeyen işgalci gücün insanlık dışı tutumu kamuoyunda tepki toplayınca, hamisi ABD, “Gazze’ye yardımların ulaşabileceği yeni bir rota” tanıtımıyla yüzer iskele projesini hayata geçirmişti. İskele, İsrail’in 4 rehineyi kurtarmak için 274 kişiyi öldürdüğü Nusyarat Mülteci Kampı baskınında kullanılmıştı.

BIDEN İÇİN UTANÇ KAYNAĞI

İsrail haber siteleri, ABD'nin, yüzer iskelenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmasının, ciddi orandaki maliyeti ve iki hafta dahi dayanamadığı göz önüne alındığında ABD Başkanı Joe Biden ve Washington yönetimi için bir "utanç kaynağı" olduğunu yazdı. İsrailli ekonomi sitesi Calcalist’e göre, ABD ordusu tarafından Gazze kıyısında 320 milyon dolara inşa edilen yüzer liman, hava şartları ve kuvvetli dalgalar nedeniyle çöktü. Parçaları İsrail’in güneyindeki Aşdod Limanı'na nakledilecek yüzer iskelenin tamiri ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un tahminlerine göre bir haftadan fazla sürecek.

YARDIMLAR FİLİSTİNLİLERE ULAŞMADI İTİRAFI

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Sing, iskelenin planlanan yardım operasyonlarındaki amacının yerine getirilemediğini dile kaydetti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bugüne kadar Gazze tarafında 4 bin 500 ton insani yardım malzemesi indirdiğini dile getiren Singh, yardımların Gazzelilere ulaştırılamadığı için depolama alanının da dolma noktasına geldiğini söyledi.







