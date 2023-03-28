Lizbon'da İslam merkezine saldırı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'nin güneydoğusunu ve Suriye'nin kuzeybatısını sarsan, 60 bine yakın kişinin ölümüne neden olan depremden bir buçuk ay sonra iş makinaları hala enkazları çekmeye ve binaları yıkmaya devam ediyor. İspanya’nın en çok okunan gazetelerinden El Pais Türkiye’de yaşanan depreme ilişkin olarak yaptığı haberde hasarın büyüklüğüne yer verdi. Gazetede yer alan haberde, Türkiye'nin Portekiz'den daha büyük bir alanda yeniden inşa süreci adına önemli çalışmalar yürüttüğüne değinildi.