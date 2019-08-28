Dünya Lübnan ordusu İsrail İHAlarına ateş açtı
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Lübnan ordusu İsrail İHA’larına ateş açtı

Lübnan ordusu İsrail İHA’larına ateş açtı

Lübnan ordusu, ülkenin hava sahasına girerek güneyde bulunan ve El-Odysa beldesinin üzerinde uçan 3 İsrail İHA’sına ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle İHA’ların İsrail’e geri döndüğü kaydedildi. İsrail hafta sonu Beyrut’un güneydeki Dahya banliyösüne 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlemişti.

Haber Merkezi IHA
İnsansız Hava Aracı (İHA). (arşiv)
İnsansız Hava Aracı (İHA). (arşiv)

Lübnan ordusunun ülkenin hava sahasına giren İsrail’e ait 3 insansız hava aracına (İHA) ateş açtığı bildirildi.
Lübnan basında yer alan haberlere göre, Lübnan ordusu ülkenin güneyindeki El-Odysa beldesinin üzerinde uçan 3 İsrail İHA’sına ateş açtı.

  • Açılan ateş nedeniyle İHA’ların İsrail’e geri döndüğü kaydedildi.

İsrail hafta sonu Beyrut’un güneydeki Dahya banliyösüne 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlemişti. İHA’lardan biri Hizbullah’a ait bir medya merkezine saldırırken diğeri ise düşmüştü.

  • İsrail İHA’larının başkent Beyrut’ta iki noktayı hedef alması üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Mişey Avn ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail’i agresif eylemleri nedeniyle uyarmıştı.

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