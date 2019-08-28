Lübnan ordusu İsrail İHA’larına ateş açtı

Lübnan ordusunun ülkenin hava sahasına giren İsrail’e ait 3 insansız hava aracına (İHA) ateş açtığı bildirildi.
Lübnan basında yer alan haberlere göre, Lübnan ordusu ülkenin güneyindeki El-Odysa beldesinin üzerinde uçan 3 İsrail İHA’sına ateş açtı.
- Açılan ateş nedeniyle İHA’ların İsrail’e geri döndüğü kaydedildi.
İsrail hafta sonu Beyrut’un güneydeki Dahya banliyösüne 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlemişti. İHA’lardan biri Hizbullah’a ait bir medya merkezine saldırırken diğeri ise düşmüştü.
- İsrail İHA’larının başkent Beyrut’ta iki noktayı hedef alması üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Mişey Avn ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail’i agresif eylemleri nedeniyle uyarmıştı.