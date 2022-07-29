Dünya Lübnanda büyük liman patlamasının sembolü Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
ORTADOĞU

Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü: Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Lübnan'da 2 yıl önce büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'ndaki tahıl silosu, bir aydır devam eden yangın nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Lübnanda büyük liman patlamasının sembolü: Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü silo, yangın nedeniyle yıkılma riski taşıyor.

Limandaki patlamanın sembolü haline de gelen buğday silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar yıkılmadan harabe halinde bırakıldı.

Siloda bulunan buğday ise bu ay havaların ısınmasıyla alevlendi. Binaya yaklaşamayan itfaiye ekipleri, olası söndürme operasyonu sırasında silonun yıkılmasından endişe ediyor.

Lübnan Sağlık ve Çevre Bakanlığı yangın nedeniyle artan çevre kirliliği ve muhtemel yıkımdan dolayı meydana gelecek zararlı havaya karşı Beyrutluları uyaran bir açıklama yaptı.

Açıklamada, liman çevresindeki vatandaşların maske takması ve mümkün olmadıkça limana yaklaşmamaları istendi.

LİMANDAKİ YANGINA KİMSE MÜDAHALE ETMİYOR

Özellikle gece saatlerinde çıplak gözle görülebilen yangın yakından görüntülendi. Limanda devam eden yangına kimsenin müdahale etmediği ve çevreye dumanların yükseldiği görülüyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bugün trajik liman patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlarla dayanışma amacıyla 4 Ağustos'u ülke genelinde ulusal tatil ilan ettiklerini açıklamıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'nda korkutan yangın
OYNAT 00:38
Beyrut Limanı'nda korkutan yangın
Lübnan'da geçtiğimiz 4 Ağustos'ta şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda yangın çıktı. Yangını söndürmek için olay yerine 3 itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bölgedeki atık yığınlarında çıktığı ve ekipler tarafından kontrol altına alındığı aktarıldı.

Osmanlı yadigarı Beyrut Limanı yerle bir oldu
OYNAT 03:18
Osmanlı yadigarı Beyrut Limanı yerle bir oldu
Doğu Akdeniz'de Ortadoğu'nun en önemli liman şehri Lübnan'ın kalbi Beyrut Limanı dünyanın gözü önünde küle döndü. Akdeniz kıyısındaki konumu nedeniyle; ticaret, ulaşım, kültür ve finans açısından önemli bir kent olan Beyrut Büyük İskender'den bu yana liman kenti olarak biliniyor.
İsrailde tur bizim

İsrail'de tur bizim

Başakşehir, Netanya'yı eleyerek bir üst tura yükseldi
Rahat turladık

Rahat turladık

​Konyaspor, B. Borisov engelini 5 golle geçti ve adını bir üst tura yazdırdı
Ardahanın çılgın projesi: Türkiyenin Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara açılan kapısı olacak

​Başakşehirli futbolcu golden sonra böyle sevindi.

​Liseyi dışardan bitirdi, 3 milyon 241 bin 754 öğrenciyi geride bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.