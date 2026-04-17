Lübnan'da da ateşkes kararı alındı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) gece 24.00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Trump, yaptığı paylaşımda, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü ve ateşkes için gerekli ortamın oluştuğunu belirtti. ABD Başkanı, "Bu iki lider, ülkeleri arasında barışı sağlamak amacıyla saat 17.00'de (TSİ 24.00) 10 günlük bir ateşkesi resmen başlatacakları konusunda mutabık kaldılar" dedi. İki lideri de yakın zamanda Beyaz Saray'a davet edeceğini belirten Trump, iki ülke arasındaki müzakerelerin verimli geçtiğini kaydederek, "Dünya çapında 9 savaşı çözmek benim için bir onurdu ve bu benim 10. savaşım olacak" yorumunu yaptı.