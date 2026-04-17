İdam gölgesinde Esirler Günü

FKÖ’ye bağlı Filistin Ulusal Meclisi, 17 Nisan 1974’te, işgalci İsrail rejiminin hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerle dayanışma için Filistinli Esirler Günü’nü ilan etti. Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tanınan 17 Nisan günü, sadece Filistin’de değil dünyanın birçok ülkesinde Filistinli esirler için dayanışma etkinlikleri düzenleniyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı soykırımın ardından hapishane şartları daha da kötüleşen Filistinli tutuklular, geçtiğimiz ay İsrail Parlamentosu’nun (Knesset) Filistinli tutuklulara ilişkin idam yasasını onaylamasıyla en zor günlerini geçiriyor.

KADIN VE ÇOCUKLAR İŞKENCE ALTINDA

Ramallah’taki Filistin hükümetine bağlı Esirler Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 9 bin 500’ü aşkın Filistinli tutuklu bulunuyor. Bunlardan 350’si çocuklardan, 133’ü kadınlardan oluşuyor. İsrail’in fanatik Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir’in öncülüğünde özellikle 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze soykırımı sonrası daha ağır şartlar altında tutulan Filistinli esirler, çok sayıda uluslararası rapora göre aç bırakılma, eğitimli köpeklerin saldırısına maruz bırakılma ve darp gibi işkencelerin yanı sıra aileleriyle görüştürülmeme, kötü fiziki şartlarda tutulma, ilaç ve tedavilerinin engellenmesi gibi ihlallerle karşı karşıya kalıyor.

İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR

Bakanlık tarafından Filistinli Esirler Günü münasebetiyle yayınlanan açıklamada, İsrail’in artırdığı ihlaller ve Knesset’in idam yasasını onaylamasının ardından hapishanelerde Filistinlilerin “insani felaket” yaşadığı aktarıldı. Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OCHA) başta olmak üzere uluslararası insan hakları kurumlarına çağrı yapılan açıklamada, Filistinli esirlerin insani şartlarının düzeltilmesi ve idam yasasının engellenmesi için uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmesi talep edildi.

SİSTEMATİK CİNSEL İHLAL

Filistinli Tutuklular Günü öncesi işgalci İsrail’in son dönemde Filistin direnişi ile yaptığı esir takasıyla serbest bıraktığı yüzlerce tutukluyla görüşen Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), yayınladığı raporda, tutukluların maruz kaldığı 7 cinsel ihlali belgeledi. Raporda, tutukluların doğrudan cinsel saldırı, nesnelerle yapılan cinsel saldırı, cinsel bölgelerine yönelik işkence uygulamaları gibi ihlallerin yanı sıra, çıplak fotoğraflama, cinsel ihlal sırasında gardiyan ve askerlerin hazır bulunması, tutuklular cinsel psikolojik baskı uygulanması gibi bu ihlallerin sistematikleştiğini ortaya koyan uygulamalar yapıldığı tespit edildi.

BERGUSİ DE İŞKENCE GÖRÜYOR

İsrail’in Filistinli esirlere uyguladığı sistematik işkenceden, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi de payını alıyor. Filistinli esirlerin serbest bırakılması için kurulan halk kampanyası heyeti, 24 yıl önce tutuklanan ve Ramon Hapishanesi’nde tutulan Bergusi’nin "acımasız işkencelere maruz kaldığını" öne sürdü. Bergusi’nin geçtiğimiz günlerde ziyaret edildiğini bildiren heyet, yayınladığı açıklamada, "İsrail güçleri, 24 ve 25 Mart tarihlerinden sonra 8 Nisan'da da Bergusi'ye çeşitli araçlarla acımasızca saldırdı. Bergusi'nin vücudu bu saldırılar sonucu çok sayıda yara aldı. Kan kaybetmesine rağmen Bergusi tıbbi müdahaleden mahrum bırakıldı" cümlelerine yer verdi.

“BİRLİKTE İDAM YASASINI DÜŞÜRELİM”

Filistinli Esirler Günü, bu yıl İsrail’in idam yasasının gölgesinde anılacak. Yasa, en az 117 tutuklu için ilk aşamada idam cezasını öngörüyor. Filistinli sivil toplum kuruluşları ve direniş hareketleri, bu yılki etkinliklerin “Birlikte İdam Yasasını Düşürelim” başlığı altında yapılacağını ilan etti. Bu kapsamda, Ramallah’ın yanı sıra, Nablus, Kalkilye, El-Halil, Beyt Lahim, Cenin, Tubas, Eriha ve Salvit kentlerinde eş zamanlı olarak idam yasasına karşı esirleri destekleme yürüyüşleri gerçekleştirilecek. Hamas Hareketi’nden yapılan açıklamada, Batı Şeria’nın bütün kentlerindeki Filistinlilere, etkinliklere katılma çağrısı yapılırken, dünyanın özgür halklarından da idam yasasına karşı İsrail’e baskı kurulması için Filistinlilere destek talep edildi.





TECAVÜZCÜLER ORDUYA DÖNDÜ

İşgalci İsrail ordusu, Filistin Esirler Günü öncesi esirlere tecavüz suçuna karışan askerlerini ödüllendirdi. Haaretz gazetesi, 12 Mart 2024'te Gazze'den alıkonulan Filistinli esire, İsrail askerleri tarafından Sde Teiman askeri üssünde tecavüz edildiğini belgelemişti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, göstermelik olarak yargılanan askerlerin dün, orduya geri dönmesini onayladı. İsrail Askeri Savcılığı, daha önce söz konusu askerlerin orduya dönüşü için açılan davayı düşürmüştü. Zamir’in buna rağmen askerleri geri alması “tecavüzcülerin ödüllendirilmesi” şeklinde yorumlandı.



