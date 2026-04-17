Kurtulmuş: Dünya Gazze'yi yalnızca seyrediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze’de mazlumların hayatı pahasına sürdürülen suskunluğun asla ve asla tarafsızlık olarak kabul edilemeyeceğini belirterek “Vicdanı temsil ettiğini söyleyen merkezler acıyı seyretmekle yetinmektedir. Filistin meselesi belirli bir bölgenin trajedisi olmanın çok ötesine geçmiş ve insanlığın ortak bir sınanma alanı haline gelmiştir” dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik’in (PAB), “Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek” temalı 152’nci Genel Kurulu’nda konuştu. Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Sivillerin korunamadığı, yaşam haklarının güvence altına alınamadığı, sağlık altyapısının çökertildiği, insani yardım geçişlerinin engellendiği, temel yaşam imkanlarının ortadan kaldırıldığı bir durum karşısında etkili ve bağlayıcı bir iradenin ortaya konulamaması, uluslararası sistem bakımından hepimiz açısından ciddi bir sorumluluk, ciddi bir sınamadır. Burada sözü dolandırmaya gerek yoktur.İnsanlığa yeniden yönelen sistematik saldırılar karşısında suskun kalan uluslararası yapı aslında kendi kurucu iddialarını kaybetmektedir.”