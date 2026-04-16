TBMM Başkanı Kurtulmuş BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü

14:2516/04/2026, Perşembe
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş- BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş- BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ile bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde PAB Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen görüşmede, Orta Doğu'daki güvenlik durumu ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Kurtulmuş, görüşmede, Orta Doğu'da yaşananların bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada negatif etkilere yol açtığını belirterek, insanlığın hayrına olacak çalışmalar için ortak hareket edilmesinin önemini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca, Meksikalı parlamenter, PAB Kadın Parlamenterler Bürosu Başkanı Cynthia Lopez Castro ile Genel Kurul marjında görüşme yaptı.



DOĞUM İZNİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Doğum izni 24 hafta oldu mu, ne zaman Meclis'e gelecek?