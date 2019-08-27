Lübnan'ı bombalayan İsrail'e ABD'den destek geldi Lübnan'ı bombalayan İsrail'e ABD'den destek geldi ABD Başkan Yardımcısı Pence, Lübnan'ın savaş ilanı uyarısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak, ülkesinin İsrail'i desteklediğini ifade etti. Pence sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ Başbakan Netanyahu ile harika bir görüşme yaptık. ABD, İsrail’in kendisini yakın tehditlere karşı koruma hakkını tam olarak destekliyor. Başkan Trump’ın yönetiminde ABD her daim İsrail’in yanında olacaktır” dedi.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2019, 11:08 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019, 11:22 IHA