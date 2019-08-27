Dünya Lübnanı bombalayan İsraile ABDden destek geldi
ORTADOĞU

Lübnan'ı bombalayan İsrail'e ABD'den destek geldi

Lübnan'ı bombalayan İsrail'e ABD'den destek geldi

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Lübnan'ın savaş ilanı uyarısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak, ülkesinin İsrail'i desteklediğini ifade etti. Pence sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ Başbakan Netanyahu ile harika bir görüşme yaptık. ABD, İsrail’in kendisini yakın tehditlere karşı koruma hakkını tam olarak destekliyor. Başkan Trump’ın yönetiminde ABD her daim İsrail’in yanında olacaktır” dedi.

Haber Merkezi IHA
İsrail, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere 3 hava saldırısı düzenledi.
İsrail, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere 3 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, İsrail savaş uçaklarının sınırdaki 3 noktayı bombalaması üzerine bunun “savaş ilanı” olduğunu söylemişti.

  • Michel Aoun, İsrail’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını çiğnediğine dikkat çekerek, “Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunma hakkına sahibiz” dedi.

Bölgede tansiyonun yükselmesi üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Mike Pence, İsrail’in nefsi müdafaasında yanında olacaklarını açıkladı.

Pence sosyal medyada üzerinden yaptığı açıklamada, “Başbakan Netanyahu ile harika bir görüşme yaptık. ABD, İsrail’in kendisini yakın tehditlere karşı koruma hakkını tam olarak destekliyor. Başkan Trump’ın yönetiminde ABD her daim İsrail’in yanında olacaktır” ifadelerini kullandı.

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