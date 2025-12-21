Yeni Şafak
"Lübnanlı Murat’ım" dedi, Hataylı İsmail çıktı: Turist kadının İstanbul’da yaşadığı olay gündem oldu

Kendisini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıttı; turist kadını dolandıran şüphelinin 'Hataylı İsmail' olduğu anlaşıldı

İstanbul’da kendisini çevresindekiler 'Lübnanlı Murat' olarak tanıtan İsmail D.(47) birliktelik yaşadığı Yunanistan uyruklu Eleni M.'yi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gerçekte Hataylı ve adının İsmail olduğu öğrenilen şüphelinin, sözde dolara çevirmek için kadından aldığı 60 bin Euro paranın karşılığı olarak sahte 70 bin dolar getirdiği öğrenildi. Şüpheli İsmail D. tutuklandı.

İstanbul’da polise başvuran Yunanistan uyruklu Eleni M., duygusal birliktelik yaşadığı kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek İsmail D.'den şikayetçi oldu.


Turist olarak geldiği İstanbul’da kendisini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıtan kişiyle sevgili olduklarını ve duygusal birliktelik yaşadıklarını anlatan Eleni M. "Aylardır birlikteydik. Paramın bir kısmını Euro’dan dolara çevirmek istiyordum. Bana yardımcı olabileceğini tanıdıkları olduğunu söyledi. Ona güvendim 60 bin Euro’yu ona verdim. Bir süre sonra yaklaşık 70 bin dolarla geri geldi; ancak ben parayı bozdurmak için gittiğimde hepsinin sahte olduğunu öğrendim" dedi.

Poliste 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada Eleni M.’yi dolandıran kişiyi takibe aldı. 'Lübnanlı Murat' olarak tanınan şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 'Lübnanlı Murat' ı kullandığı aslında Hataylı olduğu ve adının da İsmail ortaya çıktı. Şüphelinin daha önceden poliste 5 suç kaydı olduğu belirledi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde paraların sahte olduğunu bilmediğini söyleyen İsmail D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



