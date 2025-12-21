"Lübnanlı Murat’ım" dedi, Hataylı İsmail çıktı: Turist kadının İstanbul’da yaşadığı olay gündem oldu

Turist olarak geldiği İstanbul’da kendisini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıtan kişiyle sevgili olduklarını ve duygusal birliktelik yaşadıklarını anlatan Eleni M. "Aylardır birlikteydik. Paramın bir kısmını Euro’dan dolara çevirmek istiyordum. Bana yardımcı olabileceğini tanıdıkları olduğunu söyledi. Ona güvendim 60 bin Euro’yu ona verdim. Bir süre sonra yaklaşık 70 bin dolarla geri geldi; ancak ben parayı bozdurmak için gittiğimde hepsinin sahte olduğunu öğrendim" dedi.