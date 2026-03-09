Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Lufthansa'dan Orta Doğu kararı: Uçuşların askıya alınma uygulaması uzatıldı

Lufthansa'dan Orta Doğu kararı: Uçuşların askıya alınma uygulaması uzatıldı

18:449/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Lufthansa Group, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misillemeleri sonrası bölgedeki güvenlik durumu ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle Orta Doğu uçuşlarını askıya alma süresini uzattı. Açıklamaya göre Dubai, Abu Dabi, Dammam, Amman ve Erbil uçuşları 15 Mart gün sonuna kadar, Tel Aviv uçuşları ise mevcut durum nedeniyle 2 Nisan gün sonuna kadar durduruldu.

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubunun, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemelerinin ardından Dubai dahil Orta Doğu'daki çeşitli noktalara uçuşlarını askıya alma süresini uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu, şubatta askıya alınan Orta Doğu’daki uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemelerinin ardından bölgedeki güvenlik durumu ve hava sahası kısıtlamaları göz önünde bulundurularak uçuş takviminde kapsamlı düzenlemelere gidildiği belirtildi.

Açıklamada, Dubai, Abu Dabi, Dammam, Amman ve Erbil uçuşlarının 15 Mart gün sonuna kadar askıya alındığı ifade edilerek, grubun Tel Aviv'e yaptığı ve Tel Aviv'den diğer şehirlere olan uçuşların, "mevcut durum nedeniyle" 2 Nisan gün sonuna kadar askıya alındığı aktarıldı.

Lufthansa Grubu, geçen hafta Amman ve Erbil'e uçuşlarını 15 Mart'a kadar askıya almaya karar vermişti.

Beyrut'a uçuşlar 28 Mart'a kadar, Tahran'a uçuşlar ise 30 Nisan'a kadar iptal edilmişti.

Kısıtlamalara rağmen grup bünyesindeki hava yollarından Lufthansa ve ITA Airways’in Riyad, Eurowings’in ise Cidde seferlerine planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.


#İran
#Lufthansa
#Orta Doğu
#Tel Aviv
#uçuşlar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nevruz Bayramı resmi tatil oldu mu? 21 Mart resmi tatil ilan edildi mi? Nevruz için Meclis’te son durum