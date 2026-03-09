Yeni Şafak
ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi vurdu: 6 ölü

09:519/03/2026, Pazartesi
DHA
Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu ve saldırıda 6 kişinin öldürüldü.
ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 6 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu ve saldırıda 6 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

İstihbarat bulgularının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.



#ABD
#Doğu Pasifik
#tekne
